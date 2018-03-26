BitFury инвестировала $35 млн в норвежский майнинговый центр

В то время, когда некоторые страны делают все, чтобы майнинг был неприбыльным занятием, взимая с майнеров возмутительные счета за электричество, Норвегия предоставила компании BitFury идеальное место для майнинг-центра.

На создание майнинг-центра было инвестировано около $35 млн Электроэнергия, которая вырабатывается с помощью течения рек, будет приобретаться у компании Helgeland Kraft. Стоит отметить, что использование гидроэнергии выгодно для экономики Норвегии.

Генеральный директор Николай Вавилов отметил, что Норвегия — идеальное место для развития майнинга. Страны, где преобладают низкие температуры, являются благоприятными местами для майнинга криптовалюты, ведь фирмам не приходится тратить лишние деньги на охлаждение. Дополнительно норвежские власти не ограничивают деятельность майнеров, а настроены на ее развитие внутри страны.

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