Ещё
BitFury инвестировала $35 млн в норвежский майнинговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BitFury инвестировала $35 млн в норвежский майнинговый центр 

BitCryptoNews 6 часов назад
Фото: BitCryptoNews
В то время, когда некоторые страны делают все, чтобы майнинг был неприбыльным занятием, взимая с майнеров возмутительные счета за электричество, Норвегия предоставила компании BitFury идеальное место для майнинг-центра.
На создание майнинг-центра было инвестировано около $35 млн Электроэнергия, которая вырабатывается с помощью течения рек, будет приобретаться у компании Helgeland Kraft. Стоит отметить, что использование гидроэнергии выгодно для экономики Норвегии.
Генеральный директор Николай Вавилов отметил, что Норвегия — идеальное место для развития майнинга. Страны, где преобладают низкие температуры, являются благоприятными местами для майнинга криптовалюты, ведь фирмам не приходится тратить лишние деньги на охлаждение. Дополнительно норвежские власти не ограничивают деятельность майнеров, а настроены на ее развитие внутри страны.
Ранее мы писали, как майнеры возрождают экономику депрессивного американского поселка.
фото: Unsplash
BitCryptoNews: последние новости
Бермудский треугольник: на острове планируют легализовать ICO Том Ли: через два года курс биткойна вырастет до $91тыс. В Южной Корее зарегистрованно 1248 заявок на блокчейн-технологию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов627
В МИД РФ отреагировали на решение Запада88
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно241
У Украины заканчивается газ53
США высылают российских дипломатов311
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение