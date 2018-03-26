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Терминалы в метро Екатеринбурга блокируют банковские карты пассажиров
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Терминалы в метро Екатеринбурга блокируют банковские карты пассажиров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Начал оплачивать проезд в метро банковской картой, но терминал не позволил мне это сделать. На экране появилась надпись, что карта находится в стоп-листе. Пришлось воспользоваться другой картой, через пару дней с ней произошла такая же история. При этом во всех магазинах я продолжаю пользоваться картами, они не заблокированы. Думал мой случай единичный, но пообщался с коллегами и выяснилось, что у многих банковские карты находятся в стоп-листе терминалов, поставленных в метрополитене», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» житель Екатеринбурга Антон Федулов.
Установкой терминалов в метро Екатеринбурга для оплаты проезда банковскими картами занималась компания «И-сеть». Технический директор организации пояснил корреспонденту «ФедералПресс», что занесение банковский карт в стоп-лист происходит тогда, когда в предыдущие разы терминал пропустил человека, но оплату поездки не произвел. Такое может произойти из-за отсутствие сети, недостаточном количестве средств на карте и так далее.
«Человек прошел, а оплаты с лицевого счета не произошло — сформировалась задолженность. Человек должен зайти в личный кабинет, загасить ее и он будет выведен из стоп-листа. Зайти в личный кабинет можно через наш сайт. Но здесь надо четко понимать, что если вы оплачиваете с помощью сотового телефона, то вводить нужно номер виртуальной банковской карты, созданной в этой платежной системе, а не той карты, которую вы привязали. Например вы у вас есть пластиковая карта, вы в Apple pay, Samsung pay или Android pay выпустили виртуальную карту и привязали к ней пластиковую. Чаще всего возникают проблемы именно при оплате мобильным», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» технический директор компании «И-сеть» Наталья Тарарычкина.
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