Терминалы в метро Екатеринбурга блокируют банковские карты пассажиров

«Начал оплачивать проезд в метро банковской картой, но терминал не позволил мне это сделать. На экране появилась надпись, что карта находится в стоп-листе. Пришлось воспользоваться другой картой, через пару дней с ней произошла такая же история. При этом во всех магазинах я продолжаю пользоваться картами, они не заблокированы. Думал мой случай единичный, но пообщался с коллегами и выяснилось, что у многих банковские карты находятся в стоп-листе терминалов, поставленных в метрополитене», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» житель Екатеринбурга Антон Федулов.

Установкой терминалов в метро Екатеринбурга для оплаты проезда банковскими картами занималась компания «И-сеть». Технический директор организации пояснил корреспонденту «ФедералПресс», что занесение банковский карт в стоп-лист происходит тогда, когда в предыдущие разы терминал пропустил человека, но оплату поездки не произвел. Такое может произойти из-за отсутствие сети, недостаточном количестве средств на карте и так далее.