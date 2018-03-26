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В зоне риска — пенсионеры: в Зауралье участились случаи квартирного мошенничества
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В зоне риска — пенсионеры: в Зауралье участились случаи квартирного мошенничества 

45.ru 7 часов назад
Фото: 45.ru
В воскресенье, 25 марта, в Каргапольском районе жертвой квартирных мошенников стала пенсионерка 1937 года рождения. К ней под предлогом аренды жилья пришли две женщины. Пока одна из посетительниц отвлекала хозяйку дома, вторая похитила из тумбочки более 100 тысяч рублей. Пожилая женщина обнаружила пропажу денег лишь на следующий день.
Ранее в Кургане мошенница похитила у другой пенсионерки деньги и украшения на 250 тысяч рублей. Злоумышленница втерлась в доверие к женщине, обещая снять с нее порчу.
По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела.
В МВД по Курганской области рассказали, что чаще всего для начала разговора с одинокими пожилыми людьми мошенники выбирают наиболее важные для них темы: жизнь и здоровье близких, социальные выплаты, льготные лекарства и т.д.
Сотрудники полиции рекомендуют не впускать в дом незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Если чужак все-таки вошел, постарайтесь, чтобы он не прошел дальше коридора, и не оставляйте незнакомца без внимания ни на минуту.
— Не всегда милые и улыбчивые люди, обращающиеся к вам на улице, желают добра. Доброжелательность — один из способов усыпить бдительность и обманом присвоить деньги и иное имущество, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Перед тем, как принять любое решение, связанное с денежными тратами, при малейшем сомнении посоветуйтесь с близкими или обратитесь за помощью к соседям. Никогда и никому не отдавайте свои сбережения и документы, напоминают специалисты.
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