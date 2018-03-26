В сети засветились фото масштабной приборной панели новой Mazda 3

Изображения просочились в сети, предположительно демонстрируя полностью цифровой калибровочный кластер Mazda3 следующего поколения 2019 года.

Изображения показывают, что кластер хэтчбека будет иметь две разные конфигурации. Первая из этих конфигураций включает большой центральный диск с тахометром и цифровое считывание скорости в середине. Этот датчик затем окружен двумя меньшими кружками, которые отображают температуру воды и время.

Вторая конфигурация сильно отличается и имеет два одинаковых круглых манометра, отображающих тахометр и спидометр.

Как отмечает Autoblog, рулевое колесо, кнопки и окружающее пространство приборной панели остаются неизменными от существующей модели. Несмотря на эти знакомые детали, включение цифрового калибровочного кластера трансформирует всю кабину и делает автомобиль более привлекательным.

Это не просто салон, где дизайнеры Mazda внесли серьезные изменения. Например, хэтчбек будет доступен с усовершенствованным двигателем Skyactiv-X с зажиганием с искровым управлением (SPCCI) фирмы, который увеличит крутящий момент от 10 до 30 процентов и улучшит экономию топлива на 25 процентов по сравнению с нынешним 2,0-литровым силовым агрегатом Skyactiv-G.

В следующем году новый Mazda3 появится в дилерских центрах по всему миру. Также рассматривается полноприводной вариант.