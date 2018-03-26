В Челябинске открыт мультимедийный центр травматологии и ортопедии

По словам травматолога-ортопеда, врача высшей категории Виталия Дрягина (на фото), новая система позволяет пациентам и медикам связываться со специалистами из других регионов России . Комплекс на высоком уровне обеспечивает качественный интерактивный контакт, необходимый для совместной работы в online-режиме.

Планируется, что новое обрудование будет широко использоваться при обучении врачей по системе непрерывного медицинского образования, в частности — для проведения демонстрационных операций врачами клиники с использованием видеокамер из операционной с выводом изображения на видеопанель. Кроме того, с помощью системы будут демонстрироваться учебные видеофильмы и выступления спикеров с мультимедийными презентациями.

Медицинские эксперты отмечают, что у информационного комплекса, открытого на базе челябинской клиники профессиональной травматологии и ортопедии «Канон», большие перспективы, и называют новую систему ярким примером развития цифровой медицины на российском рынке. По их мнению, аналоги новой системы необходимо внедрять и в других медучреждениях региона. Запуски подобных проектов с применением высоких технологий позволяют развивать передовые стратегии в медицине.