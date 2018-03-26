Ещё
Арбитражный суд РО рассмотрит иск о взыскании 67 млн рублей с оператора транспортной карты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арбитражный суд РО рассмотрит иск о взыскании 67 млн рублей с оператора транспортной карты 

Ростовские Вести 8 часов назад
Завтра, 27 марта в Арбитражном суде Ростовской области пройдет предварительное судебное заседание по иску о взыскании 67 млн рублей с ООО «Агентство развития платежных систем» (оператор транспортной карты в Ростове-на-Дону). Напомним, 16 февраля 2018 года Департамент транспорта города Ростова-на-Дону обратился в суд с заявлением о взыскании неустойки в размере 67 млн рублей с ООО «АПРС». Причиной обращение стал срыв реализации инвестиционного проекта по внедрению безналичной системы оплаты в общественном транспорте Ростова. Оператор «безнала» не смог своевременно установить и запустить новые терминалы для оплаты проезда в помощью банковских карт. Известно, что система должна была заработать еще в декабре 2017 года, однако в намеченный срок этого не произошло. После сообщалось, что новая система «безнала» заработает в марте 2018 года, но и этого тоже не случилось. Сейчас ростовчане продолжают пользоваться обычной транспортной картой. В «АРПС» сообщают, что в настоящее время сотрудники компании решают ряд технических вопросов, однако сроки запуска не называются.
Ростовские Вести: последние новости
"АльфаСтрахование" выявила группу мошенников на юге России Суд обязал ТАНТК им. Бериева вернуть Минобороны 6,7 млрд. рублей В Сочи пьяный пациент избил врачей скорой помощи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов630
В МИД РФ отреагировали на решение Запада96
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно244
У Украины заканчивается газ48
США высылают российских дипломатов310
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение