Арбитражный суд РО рассмотрит иск о взыскании 67 млн рублей с оператора транспортной карты 

Завтра, 27 марта в Арбитражном суде Ростовской области пройдет предварительное судебное заседание по иску о взыскании 67 млн рублей с ООО «Агентство развития платежных систем» (оператор транспортной карты в Ростове-на-Дону). Напомним, 16 февраля 2018 года Департамент транспорта города Ростова-на-Дону обратился в суд с заявлением о взыскании неустойки в размере 67 млн рублей с ООО «АПРС». Причиной обращение стал срыв реализации инвестиционного проекта по внедрению безналичной системы оплаты в общественном транспорте Ростова. Оператор «безнала» не смог своевременно установить и запустить новые терминалы для оплаты проезда в помощью банковских карт. Известно, что система должна была заработать еще в декабре 2017 года, однако в намеченный срок этого не произошло. После сообщалось, что новая система «безнала» заработает в марте 2018 года, но и этого тоже не случилось. Сейчас ростовчане продолжают пользоваться обычной транспортной картой. В «АРПС» сообщают, что в настоящее время сотрудники компании решают ряд технических вопросов, однако сроки запуска не называются.