ОБЗОР: На предстоящей неделе биткоин может приблизиться к отметке в $10 тыс. — эксперты

МОСКВА , 26 мар /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе может продолжить рост и приблизиться вплотную к психологической отметке в 10 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 25 марта, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 2,35% до 8,648 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 2,44% до 8,576 тысячи долларов, на GDAX — на 3,87% до 8,6 тысячи долларов.

НОВОСТНОЙ ФОН На минувшей неделе биткоин торговался в диапазоне 7,2-9 тысячи долларов. Этому способствовали заявления регуляторов G20 и рыночные факторы.

В ходе саммита G20, который состоялся 19-20 марта, было принято решение, что все страны-участники подготовят свои версии регулирования криптовалютного рынка до июля этого года. Министры финансов и главы ЦБ не признали криптовалюты платежным средством, так как они не отвечают характеристикам фиатных денег: средство платежа, средство накопления, мера стоимости. Им временно присвоили статус «актива». В то же время было признано, что криптовалюты не являются угрозой для мировой экономики.

"Самой главной новостью этой недели стало то, что G20 отказываются регулировать рынок криптовалют ввиду его крошечности … Рынок торговался в позитивном ключе на новости от G20", — считает глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Немного иного мнения о реакции рынка аналитик «Альпари» Владислав Антонов . «Криптосообщество нейтрально отреагировало на пройденный саммит G20, поскольку ралли по биткоину началось до него. В среду, 21 марта, курс биткоина повышался до 9,177 тысячи долларов. После неудачной попытки закрепиться выше 9 тысяч долларов покупатели стали частично фиксировать прибыль от длинных позиций. Из-за отсутствия положительных драйверов началась новая информационная атака против криптовалют, которая усилила давление на биткоин до 8,271 тысячи долларов», — отметил он.

Помимо саммита G20 влияние на курс биткоина также оказали заявление представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Стефани Авакян (Stephanie Avakian) о расследовании деятельности и обстоятельств проведения десятков ICO (публичное размещение токенов), предупреждение японского регулятора бирже Binance о необходимости получения лицензии для продолжения работы в стране.

Не остались без внимания сообщения специалистов из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена о том, что в блокчейне биткоина найдены сотни ссылок на детскую порнографию.

БОКОВОЙ ТРЕНД

По словам главного аналитика и портфельного управляющего The Token Fund Игоря Доганова, на фоне этих событий биткоин вошел в «боковой тренд».

"Несмотря на появившийся оптимизм, связанный со сдержанным тоном заявлений на встречах финансовых регуляторов G20, основные криптовалюты не смогли развить сильную повышательную тенденцию. В настоящий момент точкой притяжения для биткоина является уровень 8,5 тысячи долларов — цена пересекала его более 35 раз за неделю. Таким образом, текущее состояние рынка можно охарактеризовать как «флэт» или «боковик», — рассказал он.

Он объяснил данный тренд снижением позиций спекулянтов на продажу контрактов на биткоин до 1,37 тысячи, минимума с 19 декабря. «Во-вторых, маржинальные позиции на криптобиржах. По данным биржи Bitfinex, объемы коротких позиций с расчетом на падение цены постепенно сокращаются. В то время как объемы длинных позиций медленно, но растут. Оба указанных выше фактора могут быть признаком роста „бычьих“ настроений среди крупных спекулянтов», — отметил он.

По его прогнозам, цена биткоина может продолжить рост на этой неделе, но сперва она должна преодолеть уровень в 9 тысяч долларов.

Схожий прогноз дает Антонов. «Пара биткоин-доллар консолидируется около 8,5 тысячи долларов. … Покупатели способны поднять курс выше 10 тысяч долларов на технических факторах. Единственное, что негативный информационный фон сдерживает игроков от покупки биткоина. В рамках восходящей коррекции я ожидаю на неделе с 26 марта по 2 апреля восходящее движение в диапазоне 7,845-9,9 тысячи долларов», — добавил он.