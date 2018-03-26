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Китай способен справиться с внешними воздействиями — директор Центробанка КНР
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Китай способен справиться с внешними воздействиями — директор Центробанка КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Китайский финансовый сектор способен справиться с внешними воздействиями. Об этом сегодня сообщил директор Центробанка КНР, отвечая на вопросы о возможных новых рисках за счет роста глобальной неопределенности.
"Если внешние воздействия распространятся на Китай, наша банковская система, а также рынки ценных бумаг и страхования имеют в арсенале количественное и ценовое регулирование, и вполне способны обезвредить риски", — сказал директор Народного банка Китая /Центробанк/ И Ган на форуме по развитию Китая в Пекине.
И Ган подчеркнул важность предупреждения системных рисков и урегулирвоания внутренних вопросов. «Если мы сможем должным образом улаживать свои собственные вопросы, у нас будет прочный фундамент для предотвращения внешних воздействий», — сообщил он. —0—
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