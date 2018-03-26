Китай способен справиться с внешними воздействиями — директор Центробанка КНР

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Китайский финансовый сектор способен справиться с внешними воздействиями. Об этом сегодня сообщил директор Центробанка КНР, отвечая на вопросы о возможных новых рисках за счет роста глобальной неопределенности.

"Если внешние воздействия распространятся на Китай , наша банковская система, а также рынки ценных бумаг и страхования имеют в арсенале количественное и ценовое регулирование, и вполне способны обезвредить риски", — сказал директор Народного банка Китая /Центробанк/ И Ган на форуме по развитию Китая в Пекине.

И Ган подчеркнул важность предупреждения системных рисков и урегулирвоания внутренних вопросов. «Если мы сможем должным образом улаживать свои собственные вопросы, у нас будет прочный фундамент для предотвращения внешних воздействий», — сообщил он. —0—