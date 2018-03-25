Юлия Меньшова показала архивный снимок, на котором она — вылитая мама

Телеведущая Юлия Меньшова поделилась архивным снимков в своем микроблоге. «Так люблю эту старую свою фотографию, очень она „про меня“…#минуткасамолюбования#щечкищечки», — подписала кадр артистка.

Узнать Меньшову на фотографии крайне сложно: круглое лицо, челка и щеки добавляют артистке визуально лишние килограммы. Однако пользователи считают, что телеведущую они не портят. «Удачное фото. Невинность, нежность, доброта во взгляде», — пишут ей в комментариях и отмечают, что Юлия очень похожа на свою звездную маму.

Правда, Вера Алентова увлеклась пластическими операциями, и ее лицо теперь больше напоминает маску. Поклонники обращались к актрисе, просили ее остановиться и не экспериментировать больше со своей внешностью. Но некогда красавица-актриса продолжает борьбу за молодость, хоть и, очевидно, проигрывает ее. Ранее пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.

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А вот дочь Юлии Меньшовой Таисия со своей родительницей имеет мало общего во внешности — девочка унаследовала отцовские черты лица.

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