Роботы будут проверять сделки с недвижимостью

Министерство экономики РФ и Росреестр анонсировали детали опытного проекта по внедрению блокчейна— базы данных, которая хранится одновременно во множестве компьютеров. Первый эксперимент запланирован на 14 мая. По итогам пилотного запуска будет принято решение о целесообразности применения технологии.

Сергей Лоншаков, блокчейн-разработчик:

— Основные критерии, по которым блокчейн выбирают при проектировании общественно значимых информационных систем, это безопасность, децентрализованность и открытость. Это необходимо учитывать при использовании этой технологии в аудите. Блокчейн эффективен только тогда, когда в цепочке транзакций участвует много узлов. Объективность сделок должны контролировать несколько ведомств. В этом случае изменение данных в цепочке возможно только при оповещении и согласии всех ее участников. Тогда ни одна компания не сможет изменить информацию в угоду только собственным интересам. Также невозможно будет изменить данные задним числом — для этого придется переписывать всю цепочку сделок после изменений. Если же за актуальность сведений будет отвечать один член цепочки, а остальные лишь получать от него информацию, есть риск манипуляций. Вторая особенность — это открытость. Каждый участник цепочки сможет видеть историю сделок и проверять их.

— При грамотном применении использование блокчейна улучшит жизнь во всех сферах. Это позволит убрать из сделок человеческий фактор и решить его главную проблему — сохранность данных. Тогда не будет больше таких происшествий, как недавние скандалы с изменением информации задним числом. Сейчас в реестре есть ошибки, которые допускают люди. Количество госрегистраторов сократили, и нагрузка на людей многократно возросла. Естественно, продуктивность снизилась, и появились ошибки. Новая система позволит избежать подобного. Возможно, бумажный документооборот уйдет в прошлое. Процедура сделки будет заключаться в обмене электронными подписями. Конечно, это можно реализовать и на обычной базе данных. Но блокчейн избавит от необходимости создавать отдельную базу для каждого ведомства. Мы получим единую площадку, куда будут вноситься сведения. И все обновления и дополнительная информация будут подгружаться автоматически. Благодаря этому сократится срок перехода прав на недвижимость. Кроме того, появится гарантия невозможности подменить данные. Также можно будет видеть всю историю обременений и арестов по конкретному объекту недвижимости.

— При всех преимуществах блокчейна у него есть ряд спорных качеств. Во-первых, это распределенный реестр, который предоставляет информацию широкому кругу лиц. Конфиденциальности в нем нет. Во— вторых, изменить данные невозможно. Из этого вытекают два момента. Чтобы отменить сделку, необходимо провести дополнительную транзакцию. Если эта необходимость возникла через год, то будет очень сложно, потому что данные могли поменяться. Еще проблемы возникнут, если в цепочке присутствует недобросовестный покупатель или продавец, а сделка уже совершена. К тому же специалисты по недвижимости сами не очень понимают, зачем им блокчейн. Так что не стоит гнать телегу впереди лошади.

— Автоматизация в аудите необходима. Есть очень много рутинных процедур, тратить человеческие силы на них будет нерационально. Но это можно решить и на уровне уже существующих информационных систем. С другой стороны, есть большой объем оценочных операций, например, кредитные риски, которые в данный момент автоматизировать невозможно. От человеческого фактора в аудите мы не избавимся еще долго.