Ford предлагает технологию «краудсорсинговой парковки» для поиска свободных мест

Автопроизводитель Ford представил основанную на краудсорсинге технологию, благодаря которой автомобилисты смогут видеть «карту» свободных и занятых мест сразу при заезде на парковку.

Технология «краудсорсинговой парковки» основана на данных с парковочных сенсоров автомобилей, уже находящихся на территории паркинга. Информация о свободных местах передается на дисплей мультимедийной системы автомобиля и может уточняться с помощью данных собственной системы мониторинга паркинга. Одним из преимуществ технологии является отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования на парковке — используются системы, которыми уже оснащены большинство современных автомобилей.

Новая технология помощи места для парковки разработана Ford совместно с партнерами в рамках UK Autodrive — крупнейшего в истории Великобритании проекта по испытаниям автономных и оснащенных системами связи автомобилей, частично финансируемого за счет государства.

Ранее на UK Autodrive компанией были представлены системы предупреждения водителя о приближении автомобиля экстренных служб, уведомления о резком снижении скорости впередиидущего автомобиля (в том числе находящегося за поворотом и невидимом для водителя), а также технология, позволяющая автомобилям синхронизироваться со светофорами и избежать остановок на красный свет на всем пути следования.