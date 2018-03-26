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Ford предлагает технологию «краудсорсинговой парковки» для поиска свободных мест
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Ford предлагает технологию «краудсорсинговой парковки» для поиска свободных мест 

Ferra.ru 45 минут назад
Фото: Drive.ru
Автопроизводитель Ford представил основанную на краудсорсинге технологию, благодаря которой автомобилисты смогут видеть «карту» свободных и занятых мест сразу при заезде на парковку.
Технология «краудсорсинговой парковки» основана на данных с парковочных сенсоров автомобилей, уже находящихся на территории паркинга. Информация о свободных местах передается на дисплей мультимедийной системы автомобиля и может уточняться с помощью данных собственной системы мониторинга паркинга. Одним из преимуществ технологии является отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования на парковке — используются системы, которыми уже оснащены большинство современных автомобилей.
Новая технология помощи места для парковки разработана Ford совместно с партнерами в рамках UK Autodrive — крупнейшего в истории Великобритании проекта по испытаниям автономных и оснащенных системами связи автомобилей, частично финансируемого за счет государства.
Ранее на UK Autodrive компанией были представлены системы предупреждения водителя о приближении автомобиля экстренных служб, уведомления о резком снижении скорости впередиидущего автомобиля (в том числе находящегося за поворотом и невидимом для водителя), а также технология, позволяющая автомобилям синхронизироваться со светофорами и избежать остановок на красный свет на всем пути следования.
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