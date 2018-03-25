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Santander вводит трансграничные платежи через блокчейн Ripple
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Santander вводит трансграничные платежи через блокчейн Ripple 

MDDevice 19 часов назад
Фото: MDDevice
Недавно мы писали, что местная японская банковская ассоциация приступила к запуску системы мгновенных денежных переводов с использованием криптовалюты Ripple. Появление этого инструмента позволит сделать межбанковские денежные переводы в стране быстрее, безопаснее и, главное, доступными для клиента в режиме 24/7. К инициативе своих японских коллег решили присоединиться в крупнейшем европейском банке Santander UK.
Помощь в организации денежных переводов для клиентов Santander UK окажет Fintech Ripple. Об этом заявил руководитель британского подразделения Santander, господин Натан Босток на конференции финансовых технологий в Лондоне. Босток заявил, что уже этой весной Santander станет первым крупным международным банком, который начнет совершать трансграничные платежи при помощи технологии блокчейн.
Santander изучал вопросы трансграничных платежей при помощи блокчейн и Ripple еще в 2017 году. Об этом рассказал руководитель банка, госпожа Ана Ботин. Первое время совершать переводы через приложение смогут клиенты банка из следующих стран: Польша, Великобритания, Бразилия и Испания. Подобно своим японским коллегам, в Santander отметили, что переводы с использованием Ripple проводятся в течение 24 часов, что удобно для банка и получателей платежей. Сервис тестировался внутри банка еще в 2016 году, но окончательная всесторонняя готовность пришла только сейчас.
Еще одним важным достоинством переводов через приложение на базе Ripple является определенность стоимости такого перевода. Клиенты заранее будут знать комиссию, что для многих является немаловажным фактором.
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