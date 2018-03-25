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Фиатные платежи на основе блокчейн: Santander внедряет новую технологию
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Фиатные платежи на основе блокчейн: Santander внедряет новую технологию 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Банк Santander совместно с Fintech Ripple запустит международное приложение, позволяющее производить операции с криптовалютой до конца весны.
Генеральный директор банка Натан Босток отметил, что этой весной Santander станет первым банком, который сможет реализовывать прозрачные фиатные платежи на основе блокчейн.
Сотрудничество с FinTech позволит банку обеспечить международные криптотранзакции на основе платформы xCurrent.
В 2017 году, гендиректор Santander сообщил, что приложение будет доступно для граждан Великобритании, Испании, Бразилии и Польши.
Ранее мы писали, что 14 банков Таиланда создадут блокчейн-платформу для оцифровки финансовых документов.
фото: Shutterstock
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