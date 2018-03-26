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Вкладчики забрали из банков Латвии банков €365 млн
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Вкладчики забрали из банков Латвии банков €365 млн 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Вкладчики только за неделю вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 млн евро, сообщается на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) страны.
"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 млн евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 млн евро", — отмечается в сообщении FKTK, которое цитирует РИА «Новости».
FTFK ожидает снижение доли вкладов нерезидентов в банках Латвии с 35% до 5%.
Всего с 13 февраля 2018 г., когда США предложили принять меры против латвийского ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд евро, или на 10,5%.
Как сообщали «Вести. Экономика», латвийский ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи, на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
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