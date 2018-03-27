Количество выданных новых кредитных карт в Москве в феврале 2018 г. составило более 39,4 тыс. единиц, что на 51,3% больше по сравнению с февралем 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«Согласно данным, динамика выдачи новых кредитных карт в Москве в феврале 2018 г. в сравнении с февралем 2017 г. составила 51,3% (более 26 тыс. — в феврале 2017 г. и около 39,4 тыс. — в феврале 2018 г.), а в Московской области — 40,4% (более 21,7 тыс. — в феврале 2017 г. и около 30,5 тыс. — в феврале 2018 г.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в феврале 2018 г. количество выданных новых кредитных карт в РФ составило 667,6 тыс. единиц, увеличившись на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (409,8 тыс. единиц).
Уточняется, что в феврале 2018 г. самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве, Московской области, Краснодарском крае. В свою очередь, наименьшее количество кредитных карт было выдано в Забайкальском крае, Пензенской, Амурской областях. При этом, самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была зафиксирована в Оренбургской, Саратовской, Тульской областях. В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) , Иркутской области.
«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране. Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и другое), а также простоте и удобству их использования», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.