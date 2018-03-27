Количество выданных новых кредитных карт в Москве в феврале выросло на 51,3% — до 39,4 тыс. единиц

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Законопроект о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями прошел второе чтение в Госдуме

Около 50 законопроектов разработают в Совете Федерации для развития цифровой экономики

Департамент труда и соцзащиты Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества от лица ведомства