Спасение в блокчейне. Когда наступит будущее для банковских переводов

Анализ McKinsey & Company показывает, что совокупный доход мирового рынка платежей в 2015 году оценивался более чем в $1,8 трлн. Сегмент международных платежей составляет около 17-20% этого рынка, а общая выручка финансовых институтов от этих сервисов составила в 2015 году внушительные $300 млрд

Рынок международных платежей можно условно разделить на B2B и C2C-переводы.

Сегмент частных переводов занимает 0,5% рынка, или $405 млрд платежей в 2015 году, при выручке $25 млрд и операционной рентабельности около 6%. В отличие от рынка частных переводов, корпоративный сегмент имеет поистине огромные масштабы — $135 трлн платежей в год. В 2015 году доход от корпоративного сегмента составил около $240 млрд, а операционная рентабельность — около 0,2%.

Уровень платы за транзакцию в B2B-cегменте варьируется в зависимости от банка. Среднемировой уровень составляет $30-40 при сумме платежа $15 000-20 000.

Очевидно, что уровень платы за транзакции в международном сегменте более высокий, чем для внутренних платежей. Возникает вопрос, почему внешние платежи настолько дороже внутренних.

Ответ прост: этот сегмент в меньшей степени подвержен конкуренции и гораздо медленнее трансформируется. До сих пор сохраняется сложная структура взаимодействия корреспондирующих банков, также необходимо соблюдать разные регуляторные правила, из-за чего дублируется функционал.

Расходы банков на платежи могут составлять значительные суммы, из-за чего по этому направлению у банков не самая высокая маржинальность.

Создаваемые альтернативные проекты с использованием технологии блокчейн предполагают автоматическую обработку платежей в реальном времени, а также построение одноранговой платежной системы без участия посредников. Стоимость транзакции в блокчейн сети BitcoinCash составляет сейчас около $0,21. Проект Ripple анонсирует стоимость транзакции в $0,00047, а потраченное на нее время — 4 секунды.

Неоспоримые плюсы

В чем заключается преимущество технологии блокчейн для финансовых институтов? Блокчейн позволяет без наличия централизованного посредника подтверждать транзакции между участниками.

Например, клиенту нужно из российского банка перевести средства, скажем, в Сингапур . Сегодня, чтобы осуществить международный платеж вам потребуется сеть банков-корреспондентов, которые имеют отношения с банком получателя платежа.

В блокчейне платежи осуществляются напрямую в автоматическом режиме. Как анонсируют разработчики, новые системы помогут в будущем сократить издержки на международные переводы на 50%-60%.

При этом для полноценного использования всего функционала технологии, включая смарт-контракты, международному банковскому сообществу целесообразно будет задуматься о возможности использования единого расчетного инструмента, который будет коррелировать с корзиной мировых валют и иметь аналогичную волатильность.

Компания Ripple активно работает над созданием платформы xCurrent. Проект предполагает передачу сообщений между сторонами, конвертацию и сам платеж. Проект xCurrent не относится к классическим блокчейн-системам и имеет иную архитектуру.

Компания развивает философию «интернета ценностей», когда деньги перемещаются в сети также быстро, как скорость распространения информации. xCurrent это real-time cross settlement система, которая позволяет обмениваться транзакциями в реальном времени.

Технология компании не предполагает полной децентрализации — информация о транзакциях хранится на серверах ограниченного числа участников, в так называемой «доверенном» сегменте сети.

Этот подход позволяет существенно повысить скорость проведения транзакций, реализовать возможность отмены платежей в случае ошибки, что принципиально отличает проект, например, от блокчейна Bitcoin.

Сейчас Ripple тестирует свой сервис с более чем 100 финансовыми организациями. Следует отметить, что проект xCurrent — это отдельное направление, которое не связано напрямую с криптовалютой Ripple. Технологически проект разделен на несколько частей, каждая из которых отвечает за соответствующую часть в платежной инфраструктуре и объединяется с другими платежными сетями на базе протокола ILP (Interledger Protocol). Пока проект на ранней стадии развития и его трудно назвать реальной альтернативой международной платежной системе.

Полоса препятствий

Блокчейн — относительно молодая развивающаяся технология, которая на сегодня еще имеет ограничения по скорости операций и масштабированию.

Системы на базе блокчейн еще не могут сравниться по скорости и масштабу операций с мировыми платежными системами, обслуживающими банковские карты. Крупнейшие из них могут обрабатывать до 65 000 транзакций в секунду.

Для сравнения: быстродействие Ripple составляет до 1500 операций в секунду, Bitcoin Cash — до 60, Bitcoin — до 7 операций в секунду. Количество активных пользователей криптокошельков составляет сейчас в мире от 10 до 25 млн человек, что существенно уступает числу клиентов глобальных платежных сервисов, исчисляемых миллиардами.

Несмотря на это, технология блокчейн крайне быстро развивается, и, возможно, в ближайшие 1-2 года мы увидим новое поколение решений на ее базе. Можно отметить следующие известные проекты — Lightning Network, Sharding, Plasma, DAG.

Недавно правительством Венесуэлы был запущен проект по эмиссии национальной криптовалюты EI Petro, предполагающей обеспечение нефтяными резервами. Конечно, вызывает вопросы возможность полноценной интеграции этого проекта в глобальную платежную систему, прежде всего, по комплаенс-процедурам, но, возможно, проект и не ставит перед собой такой задачи.

Итак, технология блокчейн находится на раннем этапе своего развития. Существующие решения пока еще не способны полностью заменить действующую систему международных платежей. Однако технология сейчас крайне быстро развиваются, находит свои рыночные ниши и большое количество направлений для внедрения.

Заинтересованность финансовых институтов в сокращении издержек, а клиентов — в снижении стоимости и повышении скорости платежей будет подталкивать рынок к использованию новых технологий для поэтапной трансформации бизнеса.

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