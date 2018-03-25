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Около 16 тысяч потенциальных банкротов насчитывается в Нижегородской области
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Около 16 тысяч потенциальных банкротов насчитывается в Нижегородской области 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Новые данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) говорят о том, что в Нижегородской области за первый квартал стало на 111 потенциальных банкротов больше. В декабре 2017 года их насчитывалось 15,867 тысяч, в настоящее время — 15,978 тысяч человек.
Наибольшую долю среди потенциальных банкротов составляют граждане с потребительскими кредитами — 68,3% (рост на 4,4%).
К категории потенциальных банкротов относятся граждане с задолженностью по кредитам свыше 500 тысяч рублей, просрочкой свыше 90 дней и низким доходом, не позволяющим корректно обслуживать кредиты.
Напомним, около 13 тысяч кредитных карт оформили в январе нижегородцы.
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