Около 16 тысяч потенциальных банкротов насчитывается в Нижегородской области

Новые данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) говорят о том, что в Нижегородской области за первый квартал стало на 111 потенциальных банкротов больше. В декабре 2017 года их насчитывалось 15,867 тысяч, в настоящее время — 15,978 тысяч человек.

Наибольшую долю среди потенциальных банкротов составляют граждане с потребительскими кредитами — 68,3% (рост на 4,4%).

К категории потенциальных банкротов относятся граждане с задолженностью по кредитам свыше 500 тысяч рублей, просрочкой свыше 90 дней и низким доходом, не позволяющим корректно обслуживать кредиты.

Напомним, около 13 тысяч кредитных карт оформили в январе нижегородцы.