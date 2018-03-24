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Эдвард Сноуден не считает блокчейн bitcoin полностью анонимным
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Эдвард Сноуден не считает блокчейн bitcoin полностью анонимным 

MDDevice 20 часов назад
Фото: MDDevice
Анонимность bitcoin в очередной раз поставлена под сомнение. На сей раз, против валюты высказался не кто-нибудь, а сам Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ). По его словам, блокчейн этой криптовалюты находится под пристальным вниманием спецслужб: компетентные органы пытаются идентифицировать всех участников обмена в сети. Таким образом, анонимность всей системы в конечном счете сейчас находится под большим вопросом.
Сноуден утверждает, что в настоящее время для Агентства национальной безопасности нет приоритетнее задачи, чем слежка за операциями, проводимыми в распределенной сети bitcoin. Спецслужбы тщательно анализируют глобальный трафик, а также соответствующее программное обеспечение. По мнению Сноудена, АНБ уже располагает всеми необходимыми данными, среди которых пароли, идентификаторы устройств и логи пользователей, проводящих транзакции в сети bitcoin. Вся деятельность по слежке ведется специалистами АНБ с 2013 года. Для этой цели используется программное обеспечение с кодовым названием OAKSTAR.
Помимо OAKSTAR в распоряжении спецслужб есть и более новое программное обеспечение MONKEYROCKET. С его помощью АНБ якобы способна достоверно определять владельца bitcoin-кошелька и всех его активных корреспондентов. Попутно Сноуден упомянул о глобальной системе XKeyScore, которая также занимается мониторингом пользователей для целей слежки за цепочкой блокчейн в системе bitcoin.
Впрочем, верить Сноудену или нет — дело каждого. Как минимум к его словам стоит относиться с разумной долей скептицизма.
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