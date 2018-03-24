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ЦИК РД: «Любые факты несвоевременных выплат членам участковых комиссий будут пресекаться законом»
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ЦИК РД: «Любые факты несвоевременных выплат членам участковых комиссий будут пресекаться законом» 

Mirmol.ru 22 часа назад
Фото: Mirmol.ru
ЦИК РД: «Любые факты несвоевременных выплат членам участковых комиссий будут пресекаться законом»Избирательная комиссия Дагестана в ответ на информацию о невыплаченных деньгах членам участковых комиссий республики распространила следующее заявление:
«В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации оплата труда членам участковых избирательных комиссий осуществляется после проведения выборов за фактически отработанное время в комиссии за весь период избирательной кампании.
При этом проверкой, проведенной Избирательной комиссией Республики Дагестан, установлено, что в Дербентском районе все денежные средства доведены до членов комиссий согласно ведомостям на выплату.
Вопросы соблюдения порядка оплаты труда членам комиссий Избирком Дагестана держит под особым контролем.
Принципиальная и твердая позиция Избирательной комиссии Республики Дагестан состоит в том, что любые факты, касающиеся несвоевременной либо неполной выплаты денежных средств, причитающихся членам комиссий, будут пресекаться самым жестким образом в соответствии с законодательством», — сообщается в письме.
Телефон для справок: +7 (8722) 68-30-70.
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