«Не слабо»: Яна Рудковская на коньках станцевала лезгинку

Несколько дней назад Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская открыли на Мальдивах каток с пластиковым льдом. А сегодня музыкальный продюсер поделилась видео, в котором танцует на этом катке лезгинку. «Вот тут мне написали, а вот на Вашем пластиковом катке на Мальдивах слабо „Лезгиночку“ на коньках? Да не слабо конечно, у меня хоть фамилия не Плющенко, но я с ним всегда рядом, если что», — подписала видео Яна и передала привет «своим чеченским друзьям».

В комментариях к видео подписчики отметили неувядающую красоту 43-летней Яны Рудковской: «Яна, невероятная красота», «Умничка», «Отлично выглядите!», «Молодец! Талантливый человек, талантлив во всём!», «В прекрасной форме, как всегда, зажигалочка!», «Красотка, всегда на высоте».