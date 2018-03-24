Тюменский проект «Я верю в будущее» исполняет самые заветные мечты

А кто сказал, что люди не смогут научиться летать? Главное — правильно мечтать! Тогда и море по колено, и горы по плечу.

Новый тюменский проект «Я верю в будущее» дает возможность людям воплощать мечты в реальность. Чтобы стать участником нужно составить карту желаний на официальном сайте проекта яверювбудущее.рф. В этом помогут специально разработанные оригинальные стикеры, которые разделены по тематическим категориям: здоровье, образование, развлечения, путешествия, спорт, друзья и т.д. Затем можно выбрать любые понравившиеся стикеры и коротко подписать их для конкретизации желания.

яверювбудущее.рф. Фото организаторов

Одна из участниц проекта — Людмила Богдевич, молодая мама. Она мечтала полетать в аэротрубе.

Директор аэротрубы FlyRoom увидел на официальном сайте проекта карту желаний девушки и помог ей осуществить мечту.

— Она мечтает летать, а мечты должны сбываться, — сказал директор аэротрубы FlyRoom Владимир Габченко.

В один из дней героиню ожидал настоящий сюрприз: организаторы встретили ее у своего дома, завязали глаза и пригласили пройти в машину. По дороге она рассказала немного о себе. Участница проекта отметила, что всегда готова к новым приключениям.

После полета в аэротрубе, девушке трудно было сдерживать свои эмоции: она благодарила организаторов проекта. Людмила призналась, что полет в аэротрубе — это не единственное ее желание, поэтому на ее карте есть и полет на вертолете, и купание в проруби, и прыжки на батуте, и занятия танцами. Людмила верит, что все мечты, отмеченные на карте, обязательно исполнятся.

Напомним, проект «Я верю в будущее» продлится до 19 апреля. Создать свою карту желаний помимо сайта, можно будет в фотокабинке в ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Использовано фото с сайта яверювбудущее.рф.