Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС

"Безусловно, санкционные обмены России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане", — сказал он.

"В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС (ЕАЭС — прим. ТАСС). Интеграционные процессы расширяются, и вы знаете, что для президента Путина это является константой его поведения во внешней политике. И он является убежденным сторонником необходимости дальнейшего развития интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза", — отметил Песков.