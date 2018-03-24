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Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС
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Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС 

ТАСС 24 марта 2018
Фото: Мир24
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможные новые санкции против России со стороны Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в субботу в интервью телеканалу «Мир 24» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, санкционные обмены России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане", — сказал он.
"В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС (ЕАЭС — прим. ТАСС). Интеграционные процессы расширяются, и вы знаете, что для президента Путина это является константой его поведения во внешней политике. И он является убежденным сторонником необходимости дальнейшего развития интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза", — отметил Песков.
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