Разработчики Battlegrounds представили третью компактную карту

Размеры локации составят 4 на 4 километра.

В рамках конференции GDC 2018 создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин показал третью карту для многопользовательского шутера. Разработчики выпустили официальное видео, в котором рассказали о локации.

Площадь карты составит 16 квадратных километров, в то время как размеры имеющихся зон — 64 квадратных километра.

По словам Грина, новая карта «наполнена духом Азии». Из-за меньшего размера, на ней могут проходить более интенсивные схватки, заявил геймдизайнер.

Карту обещают выпустить в рамках теста в начале апреля.

#battlegrounds #игры