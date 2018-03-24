Разработчики Battlegrounds представили третью компактную карту 

Размеры локации составят 4 на 4 километра.
В рамках конференции GDC 2018 создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин показал третью карту для многопользовательского шутера. Разработчики выпустили официальное видео, в котором рассказали о локации.
Площадь карты составит 16 квадратных километров, в то время как размеры имеющихся зон — 64 квадратных километра.
По словам Грина, новая карта «наполнена духом Азии». Из-за меньшего размера, на ней могут проходить более интенсивные схватки, заявил геймдизайнер.
Карту обещают выпустить в рамках теста в начале апреля.
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