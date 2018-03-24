Трудности привлечения. Как будет работать российский закон о краудфандинге

20 марта в Госдуму был внесен законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», подготовленный той же самой группой депутатов, что разработала нашумевший закон «О цифровых финансовых активах», предлагающий регулирование для криптовалют и ICO.

Этот законопроект, впрочем, посвящен не столько краудфандингу, сколько краудинвестингу, поскольку регулирует привлечение средств исключительно на инвестиционные цели, тогда как посредством краудфандинга в основном финансируют некоммерческие проекты — выпуск компьютерных игр, съемку фильмов, создание иного интересного публике контента или уникального высокотехнологичного продукта.

Но и в последнем случае контрибьюторы в успешный проект получают не соответствующую часть коммерческой прибыли, а право первым получить созданный продукт, посмотреть фильм или поиграть в игру за часть его продажной стоимости или вообще бесплатно.

Как раз на эти отношения, связанные с пожертвованиями имущества, новый законопроект и не распространяется. Так что блогеры, сетевые писатели и энтузиасты, собирающие деньги на свою деятельность у поклонников и широкой публики, могут расслабиться и перевести дух — никакие законодательные запреты или ненужные бюрократические обременения им не угрожают.

Краудинвестинг, конечно, тоже играет определенную роль в развитии современных технологий, позволяя молодым стартаперам получить так необходимое им финансирование на самом начальном этапе реализации инновационного проекта.

Однако начинающим инноваторам все же сподручнее и правильнее искать финансирование у бизнес-ангелов, а не у широкой публики. Откуда обывателю знать, есть ли у проекта коммерческие перспективы?

Тут нужен индивидуальный и профессиональный подход. Необходимо пообщаться с командой разработчиков с глазу на глаз, оценить имеющиеся у них наработки, сравнить с уже реализованными проектами и трезво оценить шансы на коммерческий успех. Такое под силу лишь профессиональному бизнес-ангелу.

Краудфандинг может выступать лишь как альтернативный и вспомогательный способ привлечения инвестиций — после того, как матерые бизнес-ангелы проголосовали за новый проект собственными деньгами и получили возможность непосредственно контролировать ход работ.

Внезапный поворот

Конечно, законодательное регулирование краудинвестинга существует не только в России . В США , к примеру, существует так называемый Jobs Act, разработанный администрацией Барака Обамы с целью стимулировать американскую экономику, в том числе посредством краудинвестинга, в далеком 2011 году.

С учетом скорости современного технологического прогресса случилось это почти в каменном веке, когда люди ходили в шкурах, пользовались каменными орудиями, а обычная пицца стоила 10 000 биткоинов — целое состояние по нынешним временам. Примечательно, что закон на практике не применялся ни разу, поскольку американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) не приняла необходимого регулирования.

При этом краудинвестинг в последние пару-тройку лет и в самом деле «выстрелил». В прошлом году, к примеру, средства, собранные таким образом, превзошли по объему все венчурное инвестирование, привлеченное бизнес-ангелами.

Но речь идет не о краудинвестинге по лекалам Барака Обамы , а исключительно о проектах, реализованных при помощи технологии блокчейн — посредством ICO (первичного размещения токенов). Оказалось, что именно эта технология делает возможным и эффективным краудинвестинг.

Причин тому множество, но главная заключается в том, что инвесторы сразу же в обмен на свои инвестиции получают ликвидный товар — токены или «цифровой финансовый актив», как назвали этот инструмент российские депутаты. Владелец токена может быстро и без особого труда продать его, получив взамен биткоины, эфиры или другую криптовалюту.

В связке с ICO Разумеется, российские депутаты, подготовившие законопроект, про технологию блокчейн слышали. Более того, они этот закон и разработали в целях урегулировать криптосферу. Неслучайно он был внесен в Госдуму одновременно с законопроектом «О цифровых финансовых активах».

Одной из целей «осуществления инвестиций посредством инвестиционной платформы» в законопроекте названо приобретение «токенов инвестиционного проекта».

По мысли законодателя, ICO в России будет разрешено осуществлять посредством оператора инвестиционной платформы, который должен получить аккредитацию в ЦБ и контролироваться им под страхом лишиться аккредитации.

На первый взгляд, кажется, что это не такое уж обременительное требование, если взамен инвесторы и стартапы получат легальный статус для своих ICO. Дьявол, как и всегда, кроется в деталях.

Законодательный казус

Дело в том, что платформы для осуществления краудфандинга уже существуют, но они не инвестиционные, а технологические. Это в первую очередь платформа, разработанная нашим бывшим соотечественником Виталиком Бутериным — Ethereum. Или другая — гораздо менее популярная, но тоже весьма успешная технологическая платформа Waves, созданная россиянином Александром Ивановым

Однако ни одна из этих платформ не может стать «инвестиционной платформой» с точки зрения законопроекта. Документ, например, требует, чтобы привлечение инвестиций посредством инвестиционной платформы производилось только безналичными денежными средствами, которые должны зачисляться на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы. А это технически невозможно.

К примеру, привлечение средств в рамках ICO, осуществляемой на базе Ethereum может производиться только в форме токенов Ethereum — эфира. Инвестору следует сначала приобрести эфир, потом перевести его организатору размещения, получив взамен токены.

Смарт-контракты на платформе Ethereum, как впрочем, и на любой другой известной блокчейн-платформе просто не предназначены для учета фиатных (традиционных) денежных средств.

Так что если уж российский законодатель так хочет, чтобы российские ICO привлекали российские рубли, то сначала надо выпустить крипторубль на базе блокчейна, а потом уже предъявлять подобные законодательные требования к участникам рынка.

В мире блокчейна существует только то, что записано на блокчейне. Номинальные счета, безналичные денежные средства, реестры операторов инвестиционных платформ, за которыми надзирает Банк России, и сам ЦБ существуют в другом, параллельном мире. Скрестить эти параллельные миры, может быть, и можно технически, но это непростая задача, требующая большого ума, трудолюбия, глубоких технических познаний и талантов.

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