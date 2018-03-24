График пенсий на апрель месяц 

Пенсионный фонд по Республики Карелия опубликовали график выплат пенсионерам, которые получают деньги на банковские карты на апрель месяц.
Все, кто получают пенсию. через Сбербанк получат деньги 11.04, это касается Петрозаводска, в Кондопоге и Костомукше — 17.04 сделают переводы жители других районов получат свои выплаты 12.04 17.04 числа отправят переводы пенсионерам, которые получают выплаты на другие банковские карты, это касается Петрозаводска, Кондопоге и Костомукше,13.04 — переводы получат жители других районов.
Все, кто получает пенсию после сентября 2015 года, и клиенты «Почта Банк» могут рассчитывать на перевод 24.04.