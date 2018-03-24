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В Ижевске в апреле и мае ежемесячные проездные на автобус станут безлимитными
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В Ижевске в апреле и мае ежемесячные проездные на автобус станут безлимитными 

ИА «Сусанин» 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в апреле и мае ежемесячные проездные на автобус станут безлимитными. Как сообщили в пресс-службе ИПОПАТ, при этом стоимость транспортных карт не изменится.
Пассажиры, пополнившие карты с тарифом «Ежемесячная на автобус», в эти два месяца получат 999 поездок (вместо 90) по цене 1040 рублей. Таким образом, это количество поездок в апреле и мае позволит пользоваться автобусом неограниченное количество раз.
При этом данная услуга будет действовать как для электронных проездных старого образца, так и для новых карт «Стриж».
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