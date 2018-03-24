Группа крови на рукаве

Фото с ресурса krasotaomsk.ru — Вы знаете свою группу крови? Вы всегда в курсе того, чем и как вас лечат?

Вопрос не праздный. И для врача, и для пациента необходимо знать все о состоянии здоровья больного, начиная с его возраста, роста и веса. Для чего? В соответствие с этим рассчитывается доза назначения ряда лекарственных препаратов. В непредвиденных ситуациях, когда человек оказывается на больничной койке в результате травм, его возвращение к полноценной жизни также зависит от владения врачом полной информацией о пациенте: какими хроническими заболеваниями он страдает, какие перенес операции и прочих очень важных «мелочей».

Никто ведь не носит с собой медицинскую карту со своей историей болезни,

да в ней не всегда и разберешься, изучая записи врачей.

Далеко не многие имеют при себе сведения, которые могут потребоваться в случае неотложной медицинской помощи:

указание той же группы крови, наличия заболеваний, требующих внимания со стороны врача, в конце концов, сведений о родственниках, с которыми необходимо связаться.

Решить многие проблемы, в первую очередь, обозначенную в данной публикации, призваны электронные медицинские карты.

Речь об их внедрении идет давно, по крайней мере, более пяти лет. В идеале ЭМК обеспечит связь лечебных учреждений от межрегионального до федерального уровня, когда нажатием клавиш врач отыщет в базе данных координаты пациента с полной информацией о нем.

Электронная медицинская карта амбулаторного пациента уже в ближайшем будущем может значительно облегчить работу персонала поликлиник.

Дело в том, что от обилия бумажных карт и их недостатков страдают как пациенты, так и практически все сотрудники поликлиник.

Электронная медицинская карта создана для удобства первых и облегчения труда вторых. Кроме этого, она значительно упрощает деятельность статистики и организационно-методического отдела любого лечебно-профилактического центра.

В настоящее время все прогрессивные лечебно-профилактические учреждения стараются максимально компьютеризироваться. А как обстоит дело в нашем регионе?

Недавно мы «обмолвились» о том, что в поликлинике ЛПУ №5 начали подготовку врачей к работе с ЭМК. Смотри здесь.

Попытка уточнить что-либо в этом направлении не увенчалась успехом. Заместитель главного врача по организационно-методической работе, Е. Федина, сославшись на то, что общаться с прессой может только главный врач, коротко сообщила: «Мы работаем пока в тестовом режиме, изучаем программы».

Как говорится, и на том спасибо. К руководству департамента здравоохранения отправила руководитель медицинского информационно-аналитического центра М. Дегтярева, «не пролив свет» на то, кто и как в области готовится к переходу на ЭМК.

Выйти на след того, кто уже работает по электронной версии медкарт, пришлось «методом телефонного анализа».

Первопроходцами, как и положено, по статусу, оказались в областной клинической больнице. Но пояснили, что отнюдь не статус, а многопрофильность учреждения заставила решать этот вопрос.

ЭМК прежде всего внедрили в стационаре. Работали ударными темпами, в декабре начали изучать, как работает эта система, что необходимо для ее подключения, и вот — пожалуйста: она действует.

— Врачи очень довольны, — заметил начальник службу АСУ К. Краснощеков. — Времени на заполнение карты стационарного больного уходит меньше.

Технически оснащены и рабочие места медсестер, которые имеют перед глазами точный перечень назначений больным и ведут учет их исполнения.

Вряд ли пациентам интересно, как работает эта система. Главное, какие преимущества они получат.

Для того чтобы получить доступ к той или иной карте, доктору или медицинской сестре достаточно всего-навсего набрать фамилию, имя и отчество пациента в строке поиска. В карте, если она уже была заполнена, можно найти большое количество информации, касающейся данного конкретного пациента. При этом там можно достаточно быстро проследить динамику посещений человеком того или иного доктора.

Естественно, что здесь же есть возможность ознакомиться со всеми диагнозами, которые были выставлены пациенту.

Стоит отметить, что даже самая современная электронная медицинская карта амбулаторного больного не имела бы смысла, если бы не входила в состав программы, которая объединяет все компьютеры врачей-специалистов, работающих в лечебно-профилактическом учреждении. В результате,

когда, например, врач-хирург заполняет дневник в цифровом виде, с его итоговым заключением получает возможность ознакомиться терапевт, гинеколог и любой другой доктор поликлиники в режиме реального времени.

То есть программа обладает единой базой. Единая электронная медицинская карта позволяет значительно упростить деятельность стационаров, ведь они теперь имеют возможность запросить информацию о пациенте, поступившем к ним на лечение, в цифровом виде. Докторам не нужно выяснять, чем именно болел человек за свою жизнь. Большим плюсом электронных медицинских карт является отсутствие необходимости постоянно подклеивать туда дополнительные листы, консультативные заключения, а также бланки с результатами анализов.

Вся информация такого типа заносится в специальные разделы программы, которая выдаёт все необходимые данные по первому же запросу со стороны доктора.

Многие обеспокоены тем, не пропадет ли информация в случае выхода системы из строя. На этот случай предусмотрено перенесение информации с электронной версии на бумажный носитель и хранение в архиве данных.

Непонятно, почему в нашем регионе информация о внедрении ЭМК «скрывается» от журналистов, тех, кто призван по долгу служебных обязанностей доводить ее до общественности.

Ведь, чем больше люди информированы, тем меньше у них возникает вопросов и рождается кривотолков. При всем уважении к чиновникам от медицины и руководителям ЛПУ, надо заметить, что занятая некоторыми позиция «держать линию обороны» в общении со СМИ, которых обвиняют в предвзятости в освещении проблем здравоохранения, ничем не оправдана. Случаи ошибок есть как в медицинской практике, так и в работе журналистов. Но это не повод переходить на тропу информационной войны.

Остается пожелать нам всем удачи в решении такой серьезнейшей проблемы, как оздоровление граждан в рамках Президентской программы «Здоровье нации».

Важно, чтобы в дальнейшем появилась возможность интеграции всех медицинских учреждений в единую сеть. В результате ведение электронной медицинской карты абсолютно любого человека, проживающего в стране, информация станет доступной для каждого доктора, к которому он пришёл на приём. Читайте подробнее на FB.ru.