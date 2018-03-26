Аферисты украли у жительницы Тельмы 50 тысяч рублей с банковской карты

Полиция рекомендует всем владельцам банковских карт быть осторожными.

При получении подозрительных СМС о снятии

денежных средств с банковской карты, о блокировке карты, ни в коем

случае не перезванивать по указанным телефонам. Пин-код, коды из банковских СМС и три цифры с обратной стороны банковской карты никому

сообщать нельзя. Эта информация позволяет аферистам легко красть деньги с ваших банковских счетов.

Женщина стала жертвой довольно простой, но от этого не менее эффективной, схемы мошенничества.

Сначала на телефон потерпевшей пришло

СМС-сообщение о том, что с ее банковской карты произошло снятие 27 тысяч

рублей. Женщина, достоверно зная, что никаких подобных сумм она не снимала, забеспокоилась о сохранности своих финансов. Для того, чтобы

удостовериться, что все с ее деньгами в порядке, потерпевшей следовало

позвонить на официальный номер «горячей линии» банка или сходить

непосредственно в офис банковской организации и удалить сомнительное

СМС.

Однако женщина перезвонила на тот номер

телефона, с которого пришло сообщение. Ответил мужчина, который

представился сотрудником банка и сказал, что для того, чтобы остановить

операцию по банковской карте, необходимо продиктовать ему цифровые коды,

которые будут приходить в банковских СМС.

Потерпевшая все коды продиктовала

злоумышленнику, хотя в каждом банковском сообщении написано, что «не сообщайте НИКОМУ пароль. Только мошенники запрашивают пароли».

В результате с банковской карты женщины были украдены 54 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.