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Аферисты украли у жительницы Тельмы 50 тысяч рублей с банковской карты
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Аферисты украли у жительницы Тельмы 50 тысяч рублей с банковской карты 

Хот 33 минуты назад
Фото: Хот
Полиция рекомендует всем владельцам банковских карт быть осторожными.
При получении подозрительных СМС о снятии
денежных средств с банковской карты, о блокировке карты, ни в коем
случае не перезванивать по указанным телефонам. Пин-код, коды из  банковских СМС и три цифры с обратной стороны банковской карты никому
сообщать нельзя. Эта информация позволяет аферистам легко красть деньги с  ваших банковских счетов.
Вчера в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась 55-летняя жительница поселка Тельма.
Женщина стала жертвой довольно простой, но от этого не менее эффективной, схемы мошенничества.
Сначала на телефон потерпевшей пришло
СМС-сообщение о том, что с ее банковской карты произошло снятие 27 тысяч
рублей. Женщина, достоверно зная, что никаких подобных сумм она не  снимала, забеспокоилась о сохранности своих финансов. Для того, чтобы
удостовериться, что все с ее деньгами в порядке, потерпевшей следовало
позвонить на официальный номер «горячей линии» банка или сходить
непосредственно в офис банковской организации и удалить сомнительное
СМС.
Однако женщина перезвонила на тот номер
телефона, с которого пришло сообщение. Ответил мужчина, который
представился сотрудником банка и сказал, что для того, чтобы остановить
операцию по банковской карте, необходимо продиктовать ему цифровые коды,
которые будут приходить в банковских СМС.
Потерпевшая все коды продиктовала
злоумышленнику, хотя в каждом банковском сообщении написано, что «не  сообщайте НИКОМУ пароль. Только мошенники запрашивают пароли».
В результате с банковской карты женщины были украдены 54 тысячи рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
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