Ещё
Вкладчики забрали из банков Латвии банков €365 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вкладчики забрали из банков Латвии банков €365 млн 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Вкладчики только за неделю вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 млн евро, сообщается на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) страны.
ABLV заявил о самоликвидации. ЕЦБ обвинил один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег, а спасать банк никто не готов.
"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 млн евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 млн евро", — отмечается в сообщении FKTK, которое цитирует РИА «Новости».FTFK ожидает снижение доли вкладов нерезидентов в банках Латвии с 35% до 5%. Всего с 13 февраля 2018 г., когда США предложили принять меры против латвийского ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд евро, или на 10,5%. Как сообщали «Вести. Экономика», латвийский ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи, на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Вести.Ru: последние новости
В Китае людей с низким социальным рейтингом не будут пускать в самолеты и поезда Как не стать жертвой мошенника: 9 советов туристам Драги рассказал лидерам ЕС о потенциальных рисках
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди194
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия291
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП161
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку138
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово59
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение