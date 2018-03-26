Вкладчики забрали из банков Латвии банков €365 млн 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Вкладчики только за неделю вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 млн евро, сообщается на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) страны.
ABLV заявил о самоликвидации. ЕЦБ обвинил один из крупнейших банков Латвии в отмывании денег, а спасать банк никто не готов.
"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 млн евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 млн евро", — отмечается в сообщении FKTK, которое цитирует РИА «Новости».FTFK ожидает снижение доли вкладов нерезидентов в банках Латвии с 35% до 5%. Всего с 13 февраля 2018 г., когда США предложили принять меры против латвийского ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд евро, или на 10,5%. Как сообщали «Вести. Экономика», латвийский ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи, на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.