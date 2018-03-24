Латвийский банк Rietumu приостановил обслуживание в долларах

Крупнейший частный банк Латвии Rietumu изменил базовую валюту обслуживания с долларов на евро. Клиентам рекомендовано перевести в евро свои долларовые счета. «Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически», — отмечается в сообщении банка.

Решение о принудительной конвертации объясняется тем, что «поддержание функциональности платежей в долларах США может быть затруднено из-за репутационных проблем латвийской банковской системы». В сообщении Rietumu отмечается, что обслуживание в долларах приостановлено до тех пор, «пока не будут сняты вопросы, имеющиеся у международных партнеров относительно рисков легализации незаконно полученных средств в банковской системе Латвии, и репутация системы не будет восстановлена».

Речь идет о претензиях минфина США в адрес латвийских банков. Так, в феврале 2018 г. одно из его подразделений — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями — обвинила третий по величине латвийский банк ABLV в отмывании денег и поддержке терроризма. Его подозревали в ведении сделок с организациями из списка ООН , участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР , а также в обслуживании счетов коррумпированных лиц. Уже через неделю после этого из банка было выведено 600 млн евро. В результате было принято решение о замораживании счетов и вкладов клиентов. В конце февраля банк самоликвидировался.

В начале марта министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола после встречи с замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заявила, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. В этом, по ее словам, Рига и Вашингтон единодушны. «Банки должны считаться с тем, что от модели этого рискованного бизнеса придется отказаться. Эта модель — вчерашний день. Банки должны либо изменить модель бизнеса, либо прекратить деятельность», — заявила она. Любой из 10 латвийских банков, не урегулировавших работу с нерезидентами, может оказаться под пристальным вниманием регулятора и контролирующих органов, дала понять министр.

По данным Bloomberg, в 2016 г. доля иностранных депозитов в латвийских банках снизилась с 57,3 до 42,6% и сейчас остается на этом уровне. Латвийская комиссия по рынку финансов и капитала подсчитала, что обслуживание нерезидентов обеспечивало от 0,8 до 1,5% ВВП страны.