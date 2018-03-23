Ещё
Разработчики PUBG показали новую карту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработчики PUBG показали новую карту 

CyberSport.ru 13 часов назад
Фото: CyberSport.ru
PUBG Corp. представила третью карту для PlayerUnknown's Battlegrounds в видео к годовщине с начала раннего доступа. В ролик вошли изображение с высоты птичьего полёта, несколько кадров местности и ранний геймплей.
Из видео стало известно, что новую карту загрузят на серверы для альфа-тестирования в начале апреля. Когда она появится в основном клиенте, неизвестно. Видео (карту показывают с 1:43):
Креативный директор PUBG Corp. Брендан Грин впервые упомянул третью карту перед публикацией планов на 2018 год. Тогда он лишь сообщил, что её размеры составят 4х4 кв. км — в четыре раза меньше Эрангеля и Мирамара, который появился в игре 20 декабря 2017 года. Помимо лесной карты разработчики доделывают адриатическую локацию стандартной площади.
CyberSport.ru: последние новости
У PGL PUBG Spring Invitational будут стримы от лица каждой команды Black Star Gaming разыграет 250 тыс. руб. на турнире по PUBG Zayac о выступлении Vega на мейджоре: «Мы старались, подходили серьезно, выдали почти максимум»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»293
Проигравший спор Грудинин сбрил усы137
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину469
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть28
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл55
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение