Разработчики PUBG показали новую карту 

PUBG Corp. представила третью карту для PlayerUnknown's Battlegrounds в видео к годовщине с начала раннего доступа. В ролик вошли изображение с высоты птичьего полёта, несколько кадров местности и ранний геймплей.
Из видео стало известно, что новую карту загрузят на серверы для альфа-тестирования в начале апреля. Когда она появится в основном клиенте, неизвестно. Видео (карту показывают с 1:43):
Креативный директор PUBG Corp. Брендан Грин впервые упомянул третью карту перед публикацией планов на 2018 год. Тогда он лишь сообщил, что её размеры составят 4х4 кв. км — в четыре раза меньше Эрангеля и Мирамара, который появился в игре 20 декабря 2017 года. Помимо лесной карты разработчики доделывают адриатическую локацию стандартной площади.