Разработчики PUBG показали новую карту

PUBG Corp. представила третью карту для PlayerUnknown's Battlegrounds в видео к годовщине с начала раннего доступа. В ролик вошли изображение с высоты птичьего полёта, несколько кадров местности и ранний геймплей.

Из видео стало известно, что новую карту загрузят на серверы для альфа-тестирования в начале апреля. Когда она появится в основном клиенте, неизвестно. Видео (карту показывают с 1:43):