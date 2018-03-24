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Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области ТВ и радио
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Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области ТВ и радио 

РИА Новости 50 минут назад
ГАВАНА, 24 мар — РИА Новости. Россия и Куба подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать связи в области телевидения, радио и передачи цифрового сигнала.
"Мы уверены, что это соглашение определит базы для укрепления связей и противостояния имеющимся вызовам в деле обеспечения теле— и радиопередач, в первую очередь, в мультимедийном формате", — сказал РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Рашид Исмаилов.
По его мнению, данный документ представляет большую важность для развития отношений между двумя странами.
В свою очередь президент Кубинского института радио и телевидения Альфонсо Ноя Мартинес отметил, что соглашение позволит помочь работе, которая ведется на Кубе по переходу на цифровое вещание.
Он также заявил, что работа на острове канала RT позволяет получать более объективный взгляд на происходящие в мире события.
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