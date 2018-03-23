РФС и национальная платежная система МИР подписали партнерское соглашение

«Для нас это очень важный момент. Приближается чемпионат мира, цели перед нами амбициозные. РФС меняется в лучшую сторону, а для этого нужны сильные партнеры. Для нас больше честь, что НПС МИР выбрала нас своим партнером. Мы очень быстро договорились. Надеюсь, у этого сотрудничества большое и светлое будущее», — приводит слова Алаева корреспондент Sport24 Артем Калинин

Ранее стало известно, что РФС поручил Минфину проработать вопрос о применении национальной платежной системы на ЧМ-2018. Предполагается, что владельцы карт «МИР» должны получить возможность покупать билеты на матчи, а также оплачивать товары и услуги, связанные с турниром.

«Мы с огромным удовольствием поддерживаем футбол. Национальная карта, национальная сборная — это схожие названия. Первый в истории чемпионат мира в России , для нас в этом некий символизм. Мы верим в нашу команду, понимаем, что здесь собрались лучшие российские игроки. Самый значимый на сегодня проект — это партнерство с РФС и сборной России по футболу.

Мы готовы предложить держателям карт мир дополнительные привилегии и возможности, которые будут основаны на этом партнерстве», — заявил Владимир Комлев.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.