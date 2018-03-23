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Денежные переводы Blizko стали доступны в Чувашкредитпромбанке
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Денежные переводы Blizko стали доступны в Чувашкредитпромбанке 

Банки.ру 42 минуты назад
Платежная система Blizko Связь-Банка расширила сеть в Чувашии за счет партнерства с Чувашкредитпромбанком. Об этом сообщили в пятницу в Связь-Банке.
Теперь денежные переводы Blizko стали доступны жителям Новочебоксарска, Канаша, Алатыря и Батырево. Кроме того, за счет партнерства организаций увеличилось количество пунктов обслуживания платежной системы в Чебоксарах.
В общей сложности сеть обслуживания Blizko в РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья включает более 45 тыс. пунктов.
Денежные переводы Blizko можно отправлять в рублях, долларах США и евро без открытия счета и указания конкретного адреса доставки. Комиссия за перевод составляет от 0,2% в зависимости от суммы и направления.
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