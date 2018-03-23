Поправки в валютное законодательство станут прорывом? 

Минфин хочет ослабить валютный контроль. Министерство Антона Силуанова подготовило поправки, смягчающие ряд положений валютного законодательства — например, снимающие требование об обязательной подаче деклараций о движении средств на зарубежных счетах россиян.
Правда, это будет возможно только в том случае, если эти счета открыты в банках стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития или же международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом государство должно автоматически обмениваться финансовыми данными с Россией. Популярный у россиян Кипр этим требованиям не соответствует, а вот, к примеру, Великобритания — вполне. Допускается также зачисление средств на такие счета в обход уполномоченных банков.
Кроме того, предлагается смягчить наказание для физлиц за нарушения валютного законодательства. К ним относятся, например, такие операции, как зачисление средств на иностранный счет физлица в обход уполномоченного российского банка. Более того, Минфин предлагает вообще не штрафовать тех, кто в течение 30 дней после такой операции переведет всю сумму на российский счет.
Самое главное ожидание — это сокращение штрафных санкций, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:
Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Если сейчас штраф составляет до 100% от суммы операции, то хотят сделать максимальный 40%, то есть в 2,5 раза меньше, это в любом случае здорово. Безусловно, нарушать не надо, но так как нарушения часто делаются неосознанно, все-таки заплатить меньший штраф гораздо приятнее».
По словам юристов, если бы эти поправки были приняты два года назад, не было бы дикой истории Николая Кузнецова, который пострадал из-за американских санкций. В июне 2014 года он перевел 600 тысяч долларов на счет своего отца в Мособлбанке. Перевод осуществлялся через корсчет в американском банке, который заблокировал средства, из-за того что Мособлбанк находился под санкциями США.
Через два года банк в США согласился разблокировать средства, но деньги были возвращены на счет россиянина в Лондоне, а уже оттуда он перевел средства в Сбербанк. Налоговая инспекция признала это запрещенной валютной операцией, поскольку она проходила без участия уполномоченного российского банка. В результате Кузнецов был оштрафован на 75% от суммы перевода — это больше 30 млн в пересчете на рубли. Сейчас пострадавший пытается добиться справедливости в Верховном суде России.
В ряде случаев требование сообщать в ФНС о движении средств на зарубежных счетах остается. Но все равно поправки Минфина — это большой прогресс, считает старший партнер «Пепеляев Групп», доцент кафедры юридического факультета МГУ Иван Хаменушко:
— Я так понимаю, что в некоторых случаях останутся обязанности декларировать и отчитываться по зарубежным счетам, и то не по всем и не всегда. Это очень хорошо в условиях международного обмена информации, можно было и дальше пойти. Это прорывные вещи.
— Почему Минфин продвигает эту инициативу смягчения валютного контроля?
— Должен же кто-то делать добро. Есть норма, которая сохранялась где-то в силу традиции, где-то в силу того, что все уже забыли, для чего она вводилась, и постепенно все-таки приходит осознание того, что эта норма устарела.
Целый блок предложений касается смягчения требований валютного контроля к организациям при расчетах в рублях с зарубежными контрагентами. В Минфине считают, что это поможет рублю получить статус региональной валюты и средства международных расчетов.
Ранее в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина предлагали вообще отменить валютный контроль, который там называют анахронизмом. До этого дело пока не дошло, но начало уже положено.