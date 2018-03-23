Поправки в валютное законодательство станут прорывом?

Минфин хочет ослабить валютный контроль. Министерство Антона Силуанова подготовило поправки, смягчающие ряд положений валютного законодательства — например, снимающие требование об обязательной подаче деклараций о движении средств на зарубежных счетах россиян.

Кроме того, предлагается смягчить наказание для физлиц за нарушения валютного законодательства. К ним относятся, например, такие операции, как зачисление средств на иностранный счет физлица в обход уполномоченного российского банка. Более того, Минфин предлагает вообще не штрафовать тех, кто в течение 30 дней после такой операции переведет всю сумму на российский счет.

Самое главное ожидание — это сокращение штрафных санкций, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Если сейчас штраф составляет до 100% от суммы операции, то хотят сделать максимальный 40%, то есть в 2,5 раза меньше, это в любом случае здорово. Безусловно, нарушать не надо, но так как нарушения часто делаются неосознанно, все-таки заплатить меньший штраф гораздо приятнее».

По словам юристов, если бы эти поправки были приняты два года назад, не было бы дикой истории Николая Кузнецова , который пострадал из-за американских санкций. В июне 2014 года он перевел 600 тысяч долларов на счет своего отца в Мособлбанке . Перевод осуществлялся через корсчет в американском банке, который заблокировал средства, из-за того что Мособлбанк находился под санкциями США

Через два года банк в США согласился разблокировать средства, но деньги были возвращены на счет россиянина в Лондоне, а уже оттуда он перевел средства в Сбербанк Налоговая инспекция признала это запрещенной валютной операцией, поскольку она проходила без участия уполномоченного российского банка. В результате Кузнецов был оштрафован на 75% от суммы перевода — это больше 30 млн в пересчете на рубли. Сейчас пострадавший пытается добиться справедливости в Верховном суде России.

Иван Хаменушко: В ряде случаев требование сообщать в ФНС о движении средств на зарубежных счетах остается. Но все равно поправки Минфина — это большой прогресс, считает старший партнер «Пепеляев Групп», доцент кафедры юридического факультета МГУ

— Я так понимаю, что в некоторых случаях останутся обязанности декларировать и отчитываться по зарубежным счетам, и то не по всем и не всегда. Это очень хорошо в условиях международного обмена информации, можно было и дальше пойти. Это прорывные вещи.

— Почему Минфин продвигает эту инициативу смягчения валютного контроля?

— Должен же кто-то делать добро. Есть норма, которая сохранялась где-то в силу традиции, где-то в силу того, что все уже забыли, для чего она вводилась, и постепенно все-таки приходит осознание того, что эта норма устарела.

Целый блок предложений касается смягчения требований валютного контроля к организациям при расчетах в рублях с зарубежными контрагентами. В Минфине считают, что это поможет рублю получить статус региональной валюты и средства международных расчетов.