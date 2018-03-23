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ОНФ одобрил покупку рояля за 10 бюджетных миллионов в Ростове
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ОНФ одобрил покупку рояля за 10 бюджетных миллионов в Ростове 

360tv.ru 18 часов назад
В Ростовской области активисты Общероссийского народного фронта не увидели нарушений закона в покупке местным музыкальным колледжем концертного рояля стоимостью 10 миллионов рублей.
Инструмент приобретут на бюджетные деньги, сообщила Rostovgazeta.ru. Информация о поиске подрядчика была опубликована на сайте госзакупок. Ранее эксперты заявили, что стоимость инструмента завышена в несколько раз.
Сигнал поступил в ОНФ, однако рабочая группа не выявила никаких нарушений со стороны руководства Ростовского колледжа искусств, который является государственным бюджетным учреждением.
Детские школы искусств в Подмосковье пополнили 15 фортепиано. Все они сделаны на фабрике в Подмосковье, а играть на новых инструментах будут юные музыканты из пяти муниципалитетов.
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