Минфин разработал законопроект о страховании средств дольщиков на счетах эскроу 

На сайте оценки регулирующего воздействия размещен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“ Фото: www.god2018.org Напомним, что в соответствии с поручением Президента РФ от 05.11. 2017 года №Пр-2261 Правительство РФ 21 декабря 2017 утвердило план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан. Пунктом 2 плана мероприятий планируется внести изменения в Федеральный закон от 23.12.2003 №177-Ф3 „О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации“ в части страхования средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по ДДУ, в размере не более 10 млн руб. Проект соответствующего закона и вынесен Минфином России на общественное обсуждение. В соответствии с этим документом денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом гражданином для расчетов по ДДУ, будут страховаться со дня их размещения до даты предоставления застройщиком банку двустороннего или одностороннего передаточного акта. По действующему закону о страховании вкладов физических лиц страховым случаем признается одно из следующих обстоятельств: 1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций. 2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Проектом федерального закона предусмотрено, что получить страховое возмещение может как владелец счета, так и гражданин, к которому до наступления страхового случая перешли права и обязанности по договору счета эскроу (уступка прав требований по ДДУ, наследство). Возмещение по счету эскроу, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн руб. Агентство страхования вкладов не будет осуществлять страховые выплаты по счету эскроу если: 1) право собственности вкладчика на объект долевого строительства зарегистрировано в ЕГРН; 2) подтвердится информация о факте передачи застройщиком объекта долевого строительства вкладчику; Планируется, что если у вкладчика в банке, который является его эскроу-агентом, помимо счета эскроу для расчетов по ДДУ открыт иной вклад, то возмещение по счету эскроу будут рассчитывать и выплачивать отдельно от возмещения по иным вкладам, в том числе отдельно от возмещения по счету эскроу, открытому для расчетов по сделкам купли— продажи недвижимого имущества. Согласно ст. 6 вышеупомянутого ФЗ-177 банк обязан вести учет своих обязательств перед вкладчиками и обеспечить готовность при наступлении страхового случая сформировать реестр таких обязательств перед вкладчиками. Для осуществления страховых выплат по обязательствам банка, возникшим из счетов эскроу, Агентство будет запрашивать в Росреестре информацию, подтверждающую факт регистрации ДДУ или договора уступки прав по ДДУ, а также иные сведения (документы), необходимые для осуществления выплаты возмещения по счетам эскроу. Выплата возмещения по счету эскроу, открытому для расчетов по ДДУ, будут производиться в течение 20 рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство документов, но не ранее 3 рабочих дней со дня получения Агентством информации о государственной регистрации ДДУ. Перечень документов, необходимых для получения страхового возмещения: 1) Заявление по форме, определенной агентством. 2) Документ, удостоверяющий личность, а при обращении наследника — также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя. 3) Доверенность, если обращается представитель вкладчика. 4) Копию договора счета эскроу, открытого в другом банке. Выплата возмещения будут производиться путем перечисления денежных средств на счет эскроу вкладчика, который должен быть открыт в другом банке для осуществления расчетов по ДДУ по тому же объекту долевого строительства, в отношении которого открывался счет эскроу. Выплата страхового возмещения не производится, если вкладчик расторг ДДУ или отказался от его исполнения в одностороннем порядке. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 3 апреля 2018 года. Фото: www.applicature.com