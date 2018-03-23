Вечная борьба с Россией нервирует немецкую экономику 

Готтфрид Прехтль (Gottfried Prechtl) знает, каково это — потерять две трети своего оборота. Владелец мастерской по производству охотничьих ружей из гессенского Оденвальда в свое время большую часть дел вел с Россией. Прехтль рассказывает, что ружья стоимостью порой в несколько десятков тысяч евро пользуются там у коллекционеров популярностью. Однако четыре года назад этот рынок сбыта полностью рухнул. С тех пор действуют санкции ЕС против России — реакция на аннексию Крыма и российские действия на Восточной Украине. Его лучший бизнес пропал в один момент. «Это почти сломало нам шею», — говорит Прехтль. Как и многие другие предприниматели в Германии, он надеется на то, что после переизбрания Путина в конце прошлой недели переговоры между ЕС и Россией снова придут в движение, что, возможно, все же ослабит санкции. Вероятность этого хотя и невелика, но, по крайней мере, эта тема вновь поставлена на политическую повестку дня. Важно продолжать говорить друг с другом, написала канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) в своем поздравлении Путину. Спор о «Северном потоке — 2»
Немецкие фирмы с интересом следят за этим. Многие из них обращались в последние месяцы в Восточный комитет немецкой экономики, поскольку из-за санкций понесли большие потери в обороте. Во время недавнего опроса этого союза среди более 110 компаний, имеющих деловые связи с Россией, 57% высказались за то, чтобы пошагово отменять политику санкций против России. А 37% вообще потребовали их немедленной и безусловной отмены. За сохранение санкций высказались лишь 5%. В политическом плане мнения на эту тему весьма разнятся. «Зеленые» предпочли бы, чтобы прекратилось строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. «Это один из немногих пунктов, который действительно причинит боль России», — сказал шеф «зеленых» Роберт Хабек (Robert Habeck) в начале этой недели. Председатель земельной организации ХДС в Тюрингии Майк Моринг (Mike Mohring), наоборот, выступает за смягчение экономических санкций. В Тюрингии фирмы, ведущие бизнес с Россией, потеряли до 30% оборота. «В перспективе это неприемлемо», — сказал Моринг. Требования более мягкого обращения с Россией стали между тем настолько громкими, что Восточный комитет немецкой экономики чувствует себя обязанным указать на приоритет политики. «Санкции существуют, и экономика придерживается их», — констатирует Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele), председатель этого объединения. Однако он сказал также: «Если наступит существенный прогресс в мирном Минском процессе, то санкции следует пошагово ослабить». Согласно анализу, опубликованному в декабре Кильским институтом мировой экономики, санкции наносят ущерб не только России, но и ЕС, и Соединенным Штатам. Только до конца 2015 года — до этого момента сделан анализ в Киле — падение товарообмена составляет в общей сложности 114 миллиардов долларов. Правда, Россия теряет здесь свыше половины. Однако остаток, около 44 миллиардов долларов, затрагивает страны, которые ввели санкции, причем Германию — в особой степени: институт оценивает убытки в этой стране в более 17 миллиардов долларов. Речь идет даже не столько о товарах, которые немецкие фирмы не могут больше экспортировать в Россию, говорит Юлиан Хинц (Julian Hinz), аналитик института мировой экономики. «Главная проблема — финансирование». Фирмы почти никогда не получают от банков кредиты, если речь идет о сделках с Россией. Финансовые институты опасаются, что им может угрожать другой ущерб, например, в сделках с американскими клиентами. Как бы трудно ни происходил товарообмен с Россией, если речь идет о прямых инвестициях на месте, западные компании «в принципе вновь настроены позитивно», сообщает шеф Восточного комитета Бюхеле. Многие предприняли в последнее время значительные усилия для того, чтобы осуществлять производство на месте в России и создавать там собственные сети поставок.