5 преступных сценариев, или как не стать жертвой мошенников у себя дома

Новостей об изобретательных мошенниках с каждым днем становится все больше, как и самих схем для обмана доверчивых граждан. По статистике МВД России , на долю краж, грабежей и мошенничеств в стране ежегодно приходится до 52% всех зарегистрированных преступлений. Корреспондент редакции «МИР 24» поговорила с начальником отдела уголовного розыска УВД по Западному округу Москвы , полковником полиции Александром Чубаркиным, чтобы выяснить, как не стать жертвой мошенников в стенах собственного дома.

Сценарий 1. «Мама, я в полиции..»

{} В 2010 году в России обрела популярность мошенническая схема массовых смс-рассылок с текстом в духе: «Мама, я в беде, срочно нужны деньги».

Абоненты быстро поняли, что подобная схема — попытка развода на деньги, и сервисы анонимной отправки стали запрашивать от пользователей все больше личных данных, в том числе номера банковских карт, телефонов, IP-адреса или даже сканы документов, удостоверяющих личность.

По словам полковника Чубаркина, 2018 год принес новый мошеннический тренд, сценарий которого построен на вымогательстве под предлогом освобождения родственников, якобы задержанных правоохранителями за уголовное или административное нарушение.

Вам звонят и, убедившись, что трубку снял пожилой человек, говорят, что кто-то из его близких попал в беду, например, совершил ДТП или попался во время передачи ему сумки с наркотиками. Для большей правдоподобности мошенники передают трубку телефона другому человеку, который представляется сотрудником полиции.

«Полицейский»-подельник начинает стращать абонента, для убедительности упоминает нормативно-правовые акты, пугает родственника уголовной ответственностью для его сына, дочери или мужа, и в конце своей речи предлагает «договориться». Конечно, за деньги, которые можно переслать на карточку или передать «курьеру».

По словам эксперта, в таких случаях злоумышленники умело используют методы психологического давления. Нередко они вынуждают человека не опускать трубку до того самого момента, пока к дверям его дома не приедет «посыльный» за деньгами.

Что делать? Прежде всего, лично позвоните близкому человеку по другому телефону, который есть под рукой. Если человек по какой-то причине не берет трубку, задайте собеседнику простые вопросы: узнайте его фамилию, имя, отчество, подразделение, звание, рабочий адрес, рабочий телефон. Затем попросите лично пообщаться с «задержанным» и параллельно вызывайте сотрудников полиции по номеру «102».

Сценарий 2. «Разрешите вам помочь..»

{} Жертвами такого мошенничества также часто становятся пожилые люди или матери многодетных семейств. Мужчина или женщина средних лет, хорошо одетые, с виду порядочные, в дневное время подходят к вам на улице и под видом работников социальных служб предлагают свою помощь.

Далее вариантов развития событий несколько. Иногда мнимый соцработник проводит будущую «жертву» домой и по дороге рассказывает, что ей положена материальная помощь, доставка бесплатных продуктов или одежды для детей. «Правда, за помощь придется заплатить небольшой налоговый сбор», — добавляет в таком случае «соцработник» или же уверяет, что деньги почему-то находятся в иностранной валюте, и их для оформления квитанции сначала нужно обменять на рубли.

В это время мошенник внимательно изучает, в каком месте семья хранит свои сбережения, а пока счастливая мать семейства бегает по соседям и банкам, выносит из ее дома все ценные вещи.

Если речь идет о пенсионере, преступники часто предлагают якобы полагающиеся ему путевки в санаторий или ремонт в старой квартире, но для получения услуг вынуждает внести предоплату здесь и сейчас, именно в день визита «социального работника».

Получив денежные средства, злоумышленники скрываются, а те «документы», которые они оставляют после себя, не имеют никакой юридической силы. Оказывается, что они использовались исключительно как «отвлекающий маневр».

Что делать? Не торопитесь принимать «помощь» и не спешите со спонтанными решениями. Попросите у «соцработника» номер телефона организации, якобы приславшей его, или потребуйте предъявить соответствующий документ. Помните, что получить какие-либо выплаты или компенсации от органов защиты гражданин может только после личного обращения.

Сценарий 3. «Тук-тук, к вам слесарь..»

{} А вот жертвами подобного «домашнего мошенничества» могут стать не только пожилые люди и домохозяйки, но и любой не слишком бдительный человек. Чаще всего преступники используют элементы «маскарада» и приходят в дом под видом контролеров службы газа, слесарей, электриков или преставителей жилищно-эксплуатационной конторы.

Мошенники в этом случае пользуются тем фактом, что жертва не знает его в лицо и наверяка купится на уловку — внешний вид, поддельную форму или подложные удостоверения. Далее сценарий очевиден: псевдосотрудник запоминает адрес, расположение ценных вещей в квартире, может сделать слепок замка или украсть висящую в прихожей связку ключей.

Нередко преступники, которые охотятся на «крупную добычу», работают в хорошо организованных группах, где роли участников четко распределены и все действия совершаются по заранее разработанному сценарию. Например, один «слесарь» проверяет трубы в кухне, в то время как другой беседует с хозяином дома, просит принести инструменты, уводит его в ванну под предлогом проверки остальных кранов и всяческим образом отвлекает от происходящего.

Что делать? Помнить, что без предварительной подачи заявления или просьбы о надомном обслуживании к вам в дом вряд ли придут с помощью сотрудники любой упомянутой организации. До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в указанную им организацию, уточните, какого специалиста ему направляли и по какому вопросу.

Сценарий 4. «Медалей не найдется?..»

{} За несколько месяцев до Дня Победы в России активизируются и охотники за историческими реликвиями. Выглядит это примерно так: к вам в дом стучится все тот же мужчина или женщина преставительного вида с кучей папок, бумаг и возможно отличительными значками, который уверяет, что работает в городском музее, архиве или администрации.

Якобы для выставки или под другим предлогом злоумышленник просит отдать ему под расписку или с небольшим денежным залогом дедовские ордена, боевые медали, китель или наградное оружие.

Примерно по той же схеме действуют и гадалки, готовые снять с человека порчу, сглаз или вылечить болезни прямо на дому. При этом преступники уверяют, что деньги им нужны исключительно в качестве «реквизита» для очищения и после обряда будут возвращены. Парадоксально, но методы убеждения в этом случае очень часто срабатывают.

Частный случай подобных спекуляций на тему здоровья — продажа препаратов, биологически активных добавок для лечения якобы выявленного тяжелого заболевания. Злоумышленники в этом случае звонят на телефон «жертвы» от лица лечащего врача или сотрудника поликлиники, на учете у которой он стоит, и сообщают о получении плохих медицинских анализов, принуждая человека к покупке «чудо-препаратов».

Что делать? Не доверять никаким документам, которые может для отвлечения внимания предоставить «сотрудник музея» или псевдоврач. Если люди, пытающиеся под различными предлогами войти к вам в дом, кажутся вам подозрительными, немедленно позвоните в полицию.

Сценарий 5. «Вы выиграли в лотерею..»

{} Наконец, от мошенников не застрахованы не только доверчивые пенсионеры, но и молодое поколение. Самым распространенным способом обмана для молодежи становятся интернет-мошенничества, в том числе внедрение вирусных программ в операционные системы мобильных устройств. Происходят подобные действия автоматически при посещении определенных сайтов мировой паутины.

Для раскрытия такие случаи наиболее сложные, однако у подобных вмешательств всегда есть опознавательный знак — блокирование службы «Мобильного банка», через которой вирусы и списывают денежные средства с карточки клиента. Если он отказывается работать через сайт или приложение — есть повод обратиться в службу поддержки.

Правоохранители советуют с осторожностью относиться к сообщениям с текстом: «Вы стали участником лотереи, выиграли крупный приз» и тд. Абоненту предлагают позвонить по номеру или отправить ответное сообщение для получения выигрыша, и в момент звонка с мобильного счета списываются все имеющиеся на нем средства.

Что делать? Постараться не указывать на сторонних и подозрительных сайтах реквизиты вашей банковской карты — это равносильно тому, что вы сами отдадите свой кошелек в чужие руки. Ни один банк не работает со своими клиентами дистанционно, а любые действия с картой работники банка производят только при личном обращении держателя.

Редакция «МИР 24» благодарит начальника отдела уголовного розыска УВД по ЗАО Александра Чубаркина, а также руководителя отделения по связям со СМИ Олесю Маркачеву за информацию, предоставленную в рамках подготовки материала.

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