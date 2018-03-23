ВТБ трудоустроит победителей хакатона HelloProgrammingBootcamp 

ВТБ трудоустроит победителей хакатона HelloProgrammingBootcampНа данный момент — это крупнейший международный чемпионат, объединяющий IT-специалистов из более чем 30 стран. Участники — студенты и выпускники лучших учебных заведений, которым предстоит показать свои навыки в решение самых сложных и нестандартных задач.
Банк ВТБ стал спонсором мероприятия, и направил своих IT-специалистов для выступления перед участниками. Более того, победители конкурса смогут получить рабочее место в банке, и разрабатывать технологические продукты банка в опытной команде мастеров своего дела.
— Наша организация находится на стадии масштабного перехода в цифровой мир, поэтому мы нуждаемся в грамотных и высококвалифицированных IT-специалистах. Данный чемпионат — это отличная площадка не только для участников, но и для организаторов проекта. Здесь мы можем делиться с участниками опытом и применять их знания на практике для улучшения качества различных сфер жизни, — отметила заместитель предправления банка Ольга Дергунова.