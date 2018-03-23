Совкомбанк представил карту рассрочки «АвтоХалва»

Совкомбанк приступил к оформлению карты рассрочки «АвтоХалва», выпускаемой в категории Masterсard World.

По карте предусмотрена рассрочка сроком до 12 месяцев на покупки, совершенные во всей партнерской сети, а также дополнительные два месяца — в категориях «авто» и «заправки». Вне партнерской сети в магазинах категории «авто», на АЗС и в сервисных центрах возможна рассрочка сроком до одного месяца.

Продуктовый виджет

Лимит карты может достигать 350 тыс. рублей (устанавливается индивидуально). Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.

На сумму покупок и штрафов (при их наличии) будет действовать длительный льготный период кредитования — до 24 месяцев (от даты начала соответствующего отчетного периода, в котором совершены расходные операции). По истечении грейс-периода устанавливается процентная ставка в размере 10% годовых.

Снятие наличных за счет кредита не предусмотрено. Бесплатно снять собственные средства можно в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах иных банков.

На остаток собственных средств заемщика возможно начисление процентов в размере 8% годовых при выполнении следующих условий: осуществление четырех покупок в торгово-сервисных предприятиях — партнерах банка; совокупная сумма расходных операций за текущий отчетный период должна превышать 10 тыс. рублей, при этом сумма одной из операций превышает 3 тыс. рублей; отсутствие текущей просроченной задолженности по действующему договору. При невыполнении условий банка на остаток будет начисляться 7% годовых.

Кроме того, в банке с 20 марта отменен cash back для вновь выданных карт и введена в действие бонусная программа, которая продлится до 1 июля 2018 года. За безналичные операции по карте за счет собственных средств клиенту начисляются баллы в размере 3% от суммы покупки в партнерской сети и 1% — вне магазинов-партнеров. Условием для начисления баллов является совершение трех операций в магазинах-партнерах на общую сумму более 10 тыс. рублей в месяц, одна из которых — на сумму более 5 тыс. рублей.