Ассоциация банков «Россия» хочет объединить все банковские организации в одну ведомство

Ассоциация банков «Россия» хочет объединить все банковские организации в одну ведомство— Сегодня финансовым организациям приходится бороться с множеством агрессивных факторов. В законодательство вносятся регулярные изменения, которые вынуждают банки реорганизовываться и менять режим работы. Развитие технологического сектора также диктует свои правила и заставляет защищаться от хакерских атак и несанкционированного доступа с одной стороны, и развивать корпоративные технологии с другой. Все эти вызовы, заставляют нас консолидироваться для более плодотворной и качественной работы, — призывает руководство ассоциации.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент существует множество небольших организаций, которые защищают интересы отдельных банков, однако их эффективность оставляет желать лучшего. Взамен такой системы, ассоциация «Россия» предлагает создать единый орган, который бы занимался лоббированием интересов финансовых структур по всем направлениям.

На данный момент, концепция такого механизма ещё не принята. Поэтому ассоциация обращается ко всем участникам рынка, с целью совместно разработать положение и основные принципы новой структуры.

— Для работы над этим проектом, мы хотим, прежде всего, привлечь представителей всех банковских организаций. Затем, сформировать мощный аналитический и экспертный отделы, которые будут заниматься исследованием поведения рынка. Второй этап — это налаживание отношений с регуляторами и законодательными органами. В итоге, мы хотим создать саморегулирующийся банковский сектор, — отметили инициаторы объединения.

Теперь слово предоставляется другим организациям, которым адресовано данное сообщение. Если на внутреннем совете, они поддержат решение консолидации, то ассоциация перейдет к следующему шагу — организации совместных переговоров по созданию единого механизма.