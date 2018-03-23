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Библиотека Дании передала в Беларусь цифровую копию первого «Букваря»
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Библиотека Дании передала в Беларусь цифровую копию первого «Букваря» 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Цифровая копия первого белорусского «Букваря», которому в этом году исполняется 400 лет, передана Королевской библиотекой Дании Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщил БЕЛТА председатель Международной ассоциации белорусистов, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. Она будет представлена в открытом доступе на сайте Королевской библиотеки Дании, а в ближайшее время появится и на сайте Национальной библиотеки Беларуси.
Первая в мире книга с названием «Букварь» была подготовлена белорусами и издана 400 лет назад — в 1618 году. Она сохранилась в мире в двух экземплярах и была почти не известна на родине. Один из них находится в Великобритании, в закрытой для широкой публики частной библиотеке Миддл Темпл. Второй экземпляр оставался до недавнего времени малоизвестным. Он хранится в Королевской библиотеке Дании.
"Для меня лично большим открытием стало, что находящийся в Дании экземпляр так прекрасно сохранился до настоящего времени. Еще в 2015 году я имел возможность поработать с экземпляром «Букваря» в Лондоне. Но, как оказалось, состояние сохранности книги из Королевской библиотеки Дании намного лучше, в нем хорошо читаются все гравюры, менее повреждена и загрязнена бумага. Теперь у нас появилась прекрасная возможность полноценно изучить этот чрезвычайно ценный памятник нашей культуры. В этом году увидит свет его факсимильное издание", — сказал Александр Суша.
Таким образом, белорусы уже сегодня имеют возможность узнать, как выглядела книга, которая начала новую для мира традицию. Пример первого «Букваря» свидетельствует, какое огромное влияние оказала белорусско-литовская книжная традиция на весь регион: с него начинается дорога в мир знаний детей не только в Беларуси, но и во многих странах.
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