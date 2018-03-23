Департамент труда и соцзащиты предупредил об участившихся случаях мошенничества

Столичный департамент труда и социальной защиты населения предупредил москвичей об участившихся случаях мошенничества от лица ведомства.

"Все государственные услуги (функции) населению (социальные выплаты, меры социальной поддержки, социальная помощь, услуги по социальному обслуживанию) предоставляются по заявительному принципу. В связи с этим, при поступлении сообщения на электронную почту или по телефону с предложением о получении денежных средств, за назначением которых вы не обращались, не рекомендуем передавать посторонним лицам свои персональные данные, в том числе банковские реквизиты, и не переводить никакие денежные средства в счет получения предлагаемой выплаты", — говорится в сообщении департамента, передает Агентство «Москва»

Отмечается, что при возникновении сомнений стоит обратиться в отдел социальной защиты населения Москвы по месту жительства или позвонить по телефону единой справочной мэрии.

Ранее сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ звонить за чужой счет и уводить деньги с банковских счетов россиян.

Они звонят гражданам, представляются сотрудниками компании мобильного оператора, а затем просят набрать на телефоне комбинацию #90 или #09. Это позволяет им получить доступ к сим-карте и мобильному банку.

Схема основана на социальной инженерии. Поведением человека пытаются манипулировать с помощью психологических инструментов, вводя его в заблуждение. Жертвами мошенников рискуют оказаться, в первую очередь, пенсионеры. Ущерб, который уже был нанесен россиянам, эксперты оценивают в 10–15 миллионов рублей.