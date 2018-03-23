АРБ изучит предложение ассоциации «Россия» об объединении в одну структуру

Ассоциация российских банков (АРБ) изучит предложение ассоциации «Россия» об объединении в одну структуру, сообщил RNS президент АРБ Гарегин Тосунян

«Наша реакция очень простая. Наши уважаемые коллеги предлагают начать совместный поиск решений. Мы изучим их предложение, поймём, что они предлагают, обсудим коллективно и тогда сообщим нашу реакцию на их предложение. Главное сначала понять, в чем суть этих предложений. Мы совместно работаем, так что если предлагается начать поиск каких-то дополнительных способов совместной работы, мы готовы рассматривать их», — сказал он.

По словам Тосуняна, предложенная ассоциацией «Россия» консолидация не означает, что на рынке останется одна профильная организация.

«Я думаю, нет. Они просто говорят, что давайте мы рассмотрим поиск решений на консолидацию. Выйдут с более конкретными предложениями, мы их поизучаем. Пока этой конкретики нет, это хорошее пожелание», — подвёл итог Тосунян.

23 марта совет Ассоциации банков «Россия» предложил руководству других банковских ассоциаций страны объединиться в общую структуру, говорится в его обращении (есть в распоряжении RNS).

«Мы обращаемся к Вам с инициативой вынести на обсуждение общих собраний профессиональных ассоциаций и союзов, членами которых Вы являетесь, вопрос о необходимости объединения в единую организацию, которая сможет стать центром правовой, аналитической и экспертной работы всего банковского сообщества. При этом считаем необходимым сохранить и использовать на благо индустрии опыт работы и интеллектуальный потенциал каждого профессионального объединения», — говорится в обращении.

В нем также отмечается, что сейчас интересы банков представляют различные профессиональные объединения, участниками которых зачастую являются одни и те же организации.

«Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены Ассоциации «Россия» видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», — говорится в обращении.