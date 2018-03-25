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100 млн рублей направят на ремонт и оснащение горбольницы Геленджика
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100 млн рублей направят на ремонт и оснащение горбольницы Геленджика 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Порядка 70 млн будет потрачено на приобретение нового медицинского оборудования. Часть техники уже поступила в больницу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отделение реанимации получило артроскопическую стойку. Теперь проводить операции на суставах можно будет при помощи нескольких разрезов в 5-10 миллиметров и выписывать пациентов уже спустя сутки после хирургического вмешательства.
Также в больнице появились два новых современных портативных дефибриллятора с детскими и взрослыми электродами.
В ближайшее время в городскую больницу поступит новый компьютерный томограф, в мае — новый цифровой стационарный рентгенаппарат, а также наркозные аппараты, два гастрофиброскопа.
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