Москвич будет судиться с букмекерами из‐за невыплаченных 500 тысяч рублей

Житель Москвы выиграл 500 тысяч рублей в игровую лотерею. Позже ему сообщили, что это ошибка, и деньги Галуст Хачатрян не получит. Об этом сообщило ИА Nation News.

Потом вдруг совпали все цифры и сразу высветилось 500 тысяч! Меня сразу все окружили. Сказал, что приеду попозже с братом или отцом. И уехал домой

— Галуст Хачатрян.

Выигрыш игроков регистрируется на карте, которую оформляют на основании паспорта. Когда молодой человек вернулся обратно, на его счету было всего 500 рублей. Мужчина обратился в суд с намерением не только получить деньги, но и пресечь деятельность лохотрона.