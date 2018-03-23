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Москвич будет судиться с букмекерами из‐за невыплаченных 500 тысяч рублей
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Москвич будет судиться с букмекерами из‐за невыплаченных 500 тысяч рублей 

360tv.ru 21 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Житель Москвы выиграл 500 тысяч рублей в игровую лотерею. Позже ему сообщили, что это ошибка, и деньги Галуст Хачатрян не получит. Об этом сообщило ИА Nation News.
Потом вдруг совпали все цифры и сразу высветилось 500 тысяч! Меня сразу все окружили. Сказал, что приеду попозже с братом или отцом. И уехал домой
— Галуст Хачатрян.
Выигрыш игроков регистрируется на карте, которую оформляют на основании паспорта. Когда молодой человек вернулся обратно, на его счету было всего 500 рублей. Мужчина обратился в суд с намерением не только получить деньги, но и пресечь деятельность лохотрона.
Житель Красноярска 13 марта выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей.
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