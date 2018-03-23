Департамент труда и соцзащиты Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества от лица ведомства

В связи с участившимися случаями мошенничества департамент труда и социальной защиты населения Москвы предупредил о мошенниках, предлагающих услуги от лица ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

«Все государственные услуги (функции) населению (социальные выплаты, меры социальной поддержки, социальная помощь, услуги по социальному обслуживанию) предоставляются по заявительному принципу. В связи с этим, при поступлении сообщения на электронную почту или по телефону с предложением о получении денежных средств, за назначением которых вы не обращались, не рекомендуем передавать посторонним лицам свои персональные данные, в том числе банковские реквизиты, и не переводить никакие денежные средства в счет получения предлагаемой выплаты», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при возникновении сомнений, можно обратиться в отдел социальной защиты населения Москвы по месту жительства или позвонить по телефону единой справочной мэрии.