Бабич констатировал низкий процент освоения взносов на капремонт со спецсчетов

«По капитальному ремонту мы наращиваем объемы. У нас есть на сегодняшний день процент выполнения 68,5%. Есть у нас проблемы с теми домовладениями, которые выбрали способ накопления на специальных счетах: там очень низкий объем освоения денежных средств. Если у региональных операторов объем освоения 72%, то те ТСЖ, где деньги сосредоточены на специальных счетах, всего 17%», — сказал Бабич на заседании окружного совета по развитию рынка жилищного строительства в пятницу.

«Здесь надо посмотреть: если эта форма настолько неэффективна, то имеет ли смысл продолжать в таком же виде или надо найти дополнительные стимулы для того, чтобы деньги людей не пролеживали и, самое главное, были направлены на цели капитального ремонта», — сказал Бабич.