Ассоциация «Россия» предлагает всем банковским организациям объединиться в единую структуру

Ассоциация банков России выступила с предложением о создании единой структуры банковских объединений.

«Банковский сектор сталкивается с системными вызовами, связанными со стремительным развитием цифровых технологий, проводимой реформой банковского надзора, влиянием внешнеполитической ситуации и действующих санкционных ограничений. Все это требует от кредитных организаций изменения существующих бизнес-моделей, создания более эффективной системы взаимодействия с Банком России , другими государственными органами, друг с другом. Необходимо повысить качество экспертизы вопросов, касающихся банковской деятельности, совершенствования законодательства и нормативного регулирования, разработать модель, которая позволит формировать консолидированную позицию всего банковского сообщества», — говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что в настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. «Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены ассоциации „Россия“ видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», — подчеркивается в документе.